BVB Vorbereitung 2023: Wann und wo absolviert Borussia Dortmund sein Trainingslager?

Der BVB startet in die Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison 2022/23. Wo und wann absolviert Borussia Dortmund das Trainingslager?

Die zweite Hälfte der Bundesliga-Saison 2022/23 steht in den Startlöchern, die Vorbereitung beim BVB auf den Pflichtspielauftakt gegen den FC Augsburg am 22. Januar 2023 ist angelaufen. Doch wo und wann absolviert Borussia Dortmund sein Trainingslager? Sind Testspiele geplant und falls ja, wann finden diese statt und wer sind die Gegner? GOAL hat recherchiert.

Am 20. Januar 2023 startet der 16. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison und die höchste deutsche Spielklasse nimmt den Betrieb wieder auf. Bevor der BVB am Sonntag, 22. Januar 2023, in das Geschehen eingreift, bereiten sich die Profis um Innenverteidiger Mats Hummels und Offensivmann Marco Reus aber im Trainingslager vor.

Darüber hinaus stehen auch zwei Testspiele für die Mannschaft von Trainer Edin Terzić an, die im Rahmen des Trainingslagers ausgetragen werden. Gegner sind Zweitligist Fortuna Düsseldorf sowie der Schweizer Erstligist FC Basel. Wohin der BVB im Januar reist, wann die Vorbereitungspartien ausgetragen werden und wo diese live zu sehen sind, erfahrt Ihr nachfolgend.

Trainingsstart mit Leistungsdiagnostik: 2. Januar 2023 Abfahrt ins Trainingslager: 6. Januar 2023 Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf: 10. Januar 2023, 15.30 Uhr Testspiel gegen FC Basel: 13. Januar 2023, 16.00 Uhr Pflichtspielauftakt gegen FC Augsburg: 22. Januar 2023, 15.30 Uhr

BVB Vorbereitung 2023: Wann ist der Trainingsauftakt von Borussia Dortmund?

Nach dem Urlaub und der WM-Pause bittet Trainer Terzić seine Akteure am 2. Januar 2023 zum Aufgalopp.

Zunächst steht am BVB-Gelände in Dortmund-Brackel die Leistungsdiagnostik an. Wenige Tage später reist der Sechstplatzierte der Bundesliga dann ins Trainingslager nach Spanien.

BVB Vorbereitung 2023: Wo und wann findet das Trainingslager von Borussia Dortmund statt?

Dort beziehen die Schwarz-Gelben am 6. Januar in Marbella ihre Unterkunft und holen sich den Feinschliff für die ausstehenden Partien in Liga, DFB-Pokal und Champions League.

Bis zum 14. Januar verweilen die Dortmunder in der spanischen Region Andalusien. Während dieser Zeit stehen Aufeinandertreffen mit Fortuna Düsseldorf und dem FC Basel an.

BVB Vorbereitung 2023: Wann finden die Testspiele gegen Düsseldorf und Basel statt und wo werden diese live übertragen?

Am 10. Januar geht’s dann im Trainingslager gegen die Fortuna, Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr. Drei Tage später kommt es zum Duell mit Basel, der Anstoß ist für 16.00 Uhr vorgesehen. Gegen die Schweizer wird das Spiel über eine Dauer von viermal 30 Minuten ausgetragen.

Beide Spiele werden im LIVE-STREAM gezeigt. Dieser wird von BVB-TV zur Verfügung gestellt, der Abschluss eines Abos ist allerdings unumgänglich. Der Kostenpunkt dafür beläuft sich auf 1,99 Euro pro Monat.

BVB Vorbereitung 2023: Welche Pflichtspiele stehen für Borussia Dortmund nach der Winterpause an?

In der Liga hat die Borussia bereits neun Punkte Rückstand auf Branchenprimus FC Bayern München, Platz sechs ist naturgemäß nicht der Anspruch der Dortmunder. Die Aufholjagd soll daher am besten schon gegen den FC Augsburg gestartet werden, im Anschluss wartet Mainz 05. Nachfolgend seht Ihr die Übersicht zu den ersten fünf Pflichtspielen nach der langen Winterpause.