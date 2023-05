Wer ist Meister, wenn der BVB heute verliert und Bayern unentschieden spielt?

Borussia Dortmund oder der FC Bayern - wer wird Deutscher Meister 2023? GOAL klärt hier über eine mögliche Konstellation auf.

Klar ist: Gewinnt Borussia Dortmund heute zuhause gegen Mainz, ist der BVB Deutscher Meister 2023. Dann ist es völlig egal, wie der FC Bayern München zeitgleich in Köln spielt.

Aber wer wird eigentlich Meister, wenn der BVB verliert und Bayern nur ein Unentschieden holt? Hier gibt es die Antwort auf diese Frage.

Wer wird heute Meister, wenn der BVB verliert und Bayern unentschieden spielt?

Dortmund ging mit 70 Punkten in den letzten Spieltag. Die Bayern hatten mit deren 68 zwei Zähler weniger auf dem Konto.

Sollte der BVB also verlieren, bliebe Schwarz-Gelb bei 70 Punkten. Und bei einem Remis der Bayern hätten die Münchener 69 Zähler insgesamt gesammelt.

Heißt also: Bayern würde ein Unentschieden in Köln auch bei einer Dortmunder Niederlage nicht zum Meistertitel reichen. Der FCB braucht auf jeden Fall einen Sieg, sonst geht die Schale an den BVB - ganz egal, ob das Team von Trainer Edin Terzic selbst gegen Mainz verliert.

Wird Bayern oder der BVB heute Meister? Die Tabelle vor dem 34. Spieltag