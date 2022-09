Verletzung von Marco Reus: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nennt Ausfallzeit

Nach dem Schock um Marco Reus im Derby gegen Schalke hat Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl Entwarnung gegeben.

Nach dem Schock um die Verletzung von BVB-Kapitän Marco Reus im Derby gegen Schalke 04 (1:0) hat Sebastian Kehl am Sonntag leichte Entwarnung gegeben.

"Die Untersuchungen, die wir gestern gemacht haben, haben keinen Bruch gezeigt. Eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk, aber nicht so gravierend, dass die WM gefährdet wäre. Marco wird drei bis vier Wochen ausfallen", sagte Kehl im Sport1-Doppelpass. Die WM in Katar beginnt in gut zwei Monaten. Schon beim Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien fehlte Reus verletzt.

BVB: Marco Reus zeigte sich kämpferisch

Der 33-Jährige knickte bei einem Zweikampf mit Schalkes Florian Schick mit dem rechten Fuß um und schlug unter Schmerzen mit der Hand auf den Rasen.

Nach mehrminütiger Behandlung wurde der BVB-Kapitän unter dem aufmunternden Applaus der BVB-Fans auf einer Trage vom Platz gebracht. Wie schwer die Verletzung ist, ist bislang natürlich nicht bekannt. Bereits in der Halbzeit wurde Reus mit Hilfe der Dortmunder Ärzte in ein Krankenhaus gebraucht, meldete die Bild.

Reus meldete sich am Samstagabend via Instagram zu Wort: "Danke für alle die Genesungswünsche. Ich werde bald wieder da sein!" schrieb Reus, der auch der Mannschaft zum Derbysieg gratulierte und sich kämpferisch gab: "Ich werde niemals aufgeben."