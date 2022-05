BVB-Transfers: Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß kann sich auch täuschen

Länger hatte man von Uli Hoeneß nichts gehört, am Rande der Meisterfeier des FC Bayern auf dem Münchner Rathausbalkon lief der Ehrenpräsident aber mal wieder verbal zu Top-Form auf. Um Transfers ging es dabei auch. Angesprochen auf die zum jetzigen Zeitpunkt schon weit fortgeschrittene Kaderplanung von Borussia Dortmund, sagte Hoeneß nur süffisant: "Der zweite Platz ist denen sicher."

Womit Hoeneß wahrscheinlich Recht hat: RB Leipzig oder Bayer Leverkusen werden es auch in der kommenden Saison sehr schwer haben, Dortmund den zweiten Platz streitig zu machen.

Was Hoeneß aber eigentlich sagen will, ist ja: Egal, was Dortmund macht, Meister wird am Ende eh wieder der FC Bayern. Hierbei kann er sich aber auch täuschen.

Natürlich ist das eine Momentaufnahme, aktuell muss man jedoch resümieren: Die Transferperiode fängt gerade erst an und Stand heute hat man in Dortmund bis jetzt weitsichtiger und planvoller gearbeitet als in München.

Der BVB hat sich mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi schon jetzt drei namhafte Neuzugänge und potenzielle Stammspieler gesichert. Jude Bellingham, an dem immer wieder Top-Klubs aus England interessiert sein sollen, hat gerade klargestellt, dass er nächste Saison sicher in Dortmund spielen wird.

BVB

Die Lage um Erling Haaland ist auch schon geklärt, die Ablöse eingefahren. Der BVB kann sich also die gesamte Transferperiode Zeit nehmen, um einen würdigen Nachfolger für das Sturmzentrum zu finden. Sollte daneben ein weiterer Neuzugang dazu kommen, wäre das schon reine Zugabe.

Ganz anders stellt sich die Situation aktuell bei Hoeneß’ Bayern dar: Hier ist noch ziemlich wenig in trockenen Tüchern. Einzig die Verpflichtung von Noussair Mazraoui ist fix.

Der Transfer seines bisherigen Ajax-Kollegen Ryan Gravenberch gestaltet sich weiter schwierig. Beim bestehenden Personal gibt es auch noch viele Fragezeichen. Verlängert Serge Gnabry? Warum wirkt Leroy Sane konstant unzufrieden? Wie bekommt man mehr Tiefe in den Kader? Und vor allem: Wie geht es weiter mit Robert Lewandowski? Dazu erklärte Hoeneß knapp: "Es geht doch nur um Kohle und sonst nichts."

Im weitesten Sinne ist das sicherlich so, nur ändert diese Erkenntnis nichts an der Tatsache, dass Lewandowski noch diesen Sommer unbedingt weg will. Genauso wenig wie das medienwirksame "Basta!" von Oliver Kahn übrigens.

Was die Kaderplanung angeht, stehen die Bayern dieses Jahr also noch vor mehreren komplizierten Aufgaben. Werden diese nicht gut gelöst, könnte der BVB von seinem "sicheren" zweiten Platz aus sogar nach oben angreifen.