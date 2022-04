BVB - Tom Rothe debütiert gegen Wolfsburg: Wer ist das Talent von Borussia Dortmund?

Tom Rothe hat für den BVB gegen den VfL Wolfsburg am Samstag in der Bundesliga ein beeindruckendes Debüt gefeiert. Der 17-Jährige erzielte nach 23 Minuten bei seinem ersten Einsatz im deutschen Oberhaus mit einem starken Kopfball nach einer Ecke das Dortmunder Führungstor auf dem Weg zu einem deutlichen Erfolg gegen die Niedersachsen.

Die Entscheidung von Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose, Rothe in die Startformation zu beordern, kam durchaus überraschend. Rothe spielt sonst in der U19 des BVB und durften gegen Wolfsburg links in der Viererkette ran.

BVB-Debütant Tom Rothe kam vom FC St. Pauli zu Borussia Dortmund

Da in der Abwehr unter anderem Mats Hummels und Raphael Guerreiro fehlten, rückte Rothe, der im Verlauf dieser Woche Rose im Training der Profimannschaft offenbar überzeugte, eine Chance.

Pause. Wir haben mitgeschrieben. ✍️



Rothe (24.)

Witsel (26.)

Akanji (28.)

Can (35.)

Haaland (38.)



Einfach schön. 🥰 pic.twitter.com/EjgAe5hsTu — Borussia Dortmund (@BVB) April 16, 2022

Der 1,92 Meter große Abwehrspieler war vor dieser Saison vom FC St. Pauli zum BVB gewechselt. Nach Youssoufa Moukoko ist Rothe der zweite Nachwuchsspieler St. Paulis, der in den vergangenen Jahren den Weg nach Dortmund einschlug.

"Er ist groß, schnell, mit überzeugenden technischen Fähigkeiten ausgestattet und auch eine Option für offensivere Positionen", beschrieb Lars Ricken, Chef des BVB-Nachwuchsleistungszentrum Rothe einst. Der Vertrag des Teenagers bei den Schwarz-Gelben läuft bis 2024.

BVB: Tom Rothe spielt normalerweise für die U19

In dieser Saison kam Rothe bisher ausschließlich bei den A-Junioren des BVB, unter anderem in der Bundesliga West und der UEFA Youth League, zum Einsatz. In 27 Pflichtspielen gelangen dem offensivstarken Außenverteidiger drei Tore und elf Assists.

Rothe ist auch deutscher Junioren-Nationalspieler. Nach einigen Einsätzen für die U17 läuft er mittlerweile für die U19 des DFB auf.