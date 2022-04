Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Der 30. Spieltag in steht in der Bundesliga an, unter anderem treffen der BVB (Borussia Dortmund) und der VfL Wolfsburg aufeinander. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist am Samstag um 15.30 Uhr.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg in der Bundesliga: DAZN zeigt ab 17.30 Uhr die Highlightshow!

Vor einem Jahr wäre es noch ein Spitzenspiel gewesen: Zwei Vereine auf den Qualifikationsplätzen für die Champions League treffen kurz vor dem Saisonfinale aufeinander - was für ein Spektakel! Am Ende der Saison wurde der BVB Dritter, Wolfsburg landete auf Rang vier.

In dieser Saison ist es aber anders: Trotz (oder vielleicht wegen) der Dreifachbelastung aus DFB-Pokal (Aus in der ersten Runde gegen Preußen Münster), Champions League (Aus in der Gruppenphase) und der Bundesliga zeigte Wolfsburg in keinem der drei Wettbewerbe eine konstant stabile Leistung. Das Ergebnis: Rang 13 in der Bundesliga.

Kann Dortmund den Schwung aus dem Stuttgart-Spiel mitnehmen oder wird der VfL Wolfsburg zum Stolperstein? GOAL erklärt, wer das Spiel am Samstagnachmittag live überträgt!

Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt Wolfsburg: Das Bundesligaspiel im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb Bundesliga | 30. Spieltag Datum Samstag | 16. April 2022 Anpfiff 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund | Deutschland Bilanz (49 Spiele in der Bundesliga) 30 Siege BVB (Borussia Dortmund) Zehn Unentschieden Neun Siege VfL Wolfsburg

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV? BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg live im Fernsehen sehen - so geht's!

Erling Haaland ist rechtzeitig für das Saisonfinale zurück - am 31. Spieltag kommt es zudem zum deutschen Klassiker zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Bayern München. Allerhöchste Zeit also, dass der norwegische Superstar in die Spur findet.

Bei der Generalprobe gegen den VfL Wolfsburg am Samstag kann sich Haaland also warmschießen und sollte sich dafür ein Beispiel an das Hinspiel nehmen: 3:1 gewannen die Schwarz-Gelben Ende November, inklusive Haaland-Tor in der 81. Minute und einem amüsanten Jubel-Austausch mit einer VfL-Anhängerin inklusive Mittelfinger.

Haaland celebrating with a Wolfsburg supporter 😭



🎥: @Castro1021 pic.twitter.com/wDbvsPIf94 — TOTAL SPORTT (@total_sportt_) November 27, 2021

Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt den VfL Wolfsburg: So wird die Bundesliga übertragen

Am heutigen Samstag kommt es also zum Rückspiel, wobei der BVB auf den VfL aufpassen muss: Nach drei Niederlagen gab es zuletzt einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld, womit sich der VfL wohl endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden konnten, acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang sollten reichen.

Trotzdem erwartet uns am Samstag ein spannendes und hitziges Spiel, wer sich das entgehen lässt, der/dem ist auch nicht mehr zu helfen. Aber wie ist das Spiel überhaupt im TV zu sehen?

Wer überträgt / zeigt die Bundesliga am Samstag? So wird BVB - Wolfsburg ausgestrahlt

An diesem Wochenende ist alles ein wenig anders: Es gibt kein Freitagsspiel und nur fünf Bundesligapartien am Samstag, aber dafür vier am Sonntag! Wie es normalerweise aussieht? Ein Spiel am Freitag, sechs am Samstag und zwei am Sonntag.

Bringt das auch die Übertragung durcheinander? Für gewöhnlich überträgt nämlich der Streamingdienst DAZN alle Spiele im Freitag und Sonntag, während Sky für die Partien am Samstag zuständig ist. Ist das jetzt anders, weil der Spielplan durcheinandergekommen ist?

BVB - VfL Wolfsburg im TV: Sky zeigt die Bundesliga am Samstag!

Nein, auch an diesem Wochenende bleibt alles wie geplant: Die fünf Samstagsspiele laufen auf Sky, die vier Spiele am Sonntag sind auf DAZN zu sehen. Das Problem an Sky: Der Fernsehsender ist nicht kostenlos, ganz im Gegenteil: Für Sky müsst ihr Geld bezahlen!

Das funktioniert in Form von Paketen. Sky hat eine Handvoll Pakete ins Leben gerufen, die ihr buchen könnt. Jedes dieser Pakete zeigt anderes Programm. Ihr müsst dabei logischerweise das Bundesliga-Paket buchen (nicht zu verwechseln mit dem Sport-Paket), um alle Spiele der 2. Bundesliga und die Samstagsspiele der Bundesliga zu verfolgen. Ebenfalls mit dabei: Die Konferenz, wie auch an diesem Wochenende.

BVB (Borussia Dortmund) gegen VfL Wolfsburg live im TV: So überträgt Sky die Bundesliga am Samstag im Fernsehen

Begegnung : BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg

Sender :

: Sky Sport Bundesliga 2



Sky Sport Bundesliga 2 HD



Sky Sport Bundesliga UHD

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

Anpfiff : 15.30 Uhr

Kommentator: Marcus Lindemann

Übertragung : Konferenz

Begegnungen:

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg



FC Augsburg vs. Hertha BSC



1. FSV Mainz 05 vs. VfB Stuttgart



SC Freiburg vs. VfL Bochum

Sender :

: Sky Sport Bundesliga



Sky Sport Bundesliga HD

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

Anpfiff : 15.30 Uhr

Moderation: Michael Leopold

Experte: Dietmar Hamann

Wer zeigt/ überträgt am Samstag das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem VfL Wolfsburg? Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen!

Sky ist an diesem Samstag für die Übertragung der Bundesliga zuständig: Egal ob Freiburg - Bochum, BVB - Wolfsburg oder das Derby am Abend zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln, für den Samstag ist Sky die richtige Adresse für alle Bundesligafans im TV. Aber wie sieht es im LIVE-STREAM aus?

Wer strahlt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg live im Internet aus? Sky Go zeigt die Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM!

Immer mehr Anhänger:innen schauen sich heutzutage Programm im LIVE-STREAM an. Der einfache Grund dafür: Sie haben kein lineares TV mehr zuhause! Daran hat auch Sky gedacht und mit Sky Go und Sky Ticket zwei Streamingplattformen ins Leben gerufen, welche wir uns genauer anschauen.

Als Erstes blicken wir auf Sky Go! Sky Go ist für alle Kund:innen, welche bereits ein Sky-Paket gebucht haben, welches noch aktiv ist. Sky möchte, dass ihr trotzdem das Programm verfolgen könnt, ganz ungeachtet davon, ob ihr euch zuhause befindet oder nicht.

Daher könnt ihr mit Sky Go das gesamte Programm, welches auch im TV zu sehen wäre, auch mithilfe von Sky Go im LIVE-STREAM sehen. Ihr seid in der Bahn, wollt aber keine Sekunde des Einzelspiels oder der Konferenz verpassen? Dann nichts wie hin zu Sky Go!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg im Internet? Die Bundesliga mithilfe des Sky Tickets im LIVE-STREAM verfolgen - so einfach geht's!

Blicken wir nun auf das Sky Ticket, welches je nach Blickwinkel auch als Gegenteil von Sky Go betitelt werden kann: Im Gegensatz zum Parallelangebot ist das Ticket für potenzielle Zuschauer:innen, welche gar kein Paket bei Sky gekauft beziehungsweise gebucht haben.

Mit dem Ticket könnt ihr auch die Bundesliga verfolgen, habt hiermit aber eine Menge Vorteile. Der Grund dafür: Gerade die finanzielle und zeitliche Flexibilität ist viel angenehmer als bei einem gebuchten Paket: Ihr umgeht jahrelange Knebelverträge und das unnötige Abonnieren von Programm, welches ihr ja gar nicht empfangen wollt. Hier könnt ihr euch jetzt bei Sky Ticket anmelden!!

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Samstag im TV oder LIVE-STREAM

Die Aufstellungen des BVB (Borussia Dortmund) und des VfL Wolfsburgs: So laufen die Teams der Bundesliga auf

Wen schicken Marco Rose und Florian Kohfeldt am Samstag aufs Feld? Wir tragen hier die offiziellen Aufstellungen ein, sobald die Vereine sie veröffentlichen, also etwa eine Stunde vor Anpfiff. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg am Samstag im Überblick

TV Sky Sport Bundesliga 2 Sky Sport Bundesliga 2 HD Sky Sport Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD) LIVE-STREAM Sky Ticket Sky Go LIVE-TICKER GOAL Highlights DAZN / YouTube