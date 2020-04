BVB-Kandidat Thomas Meunier: Tottenham-Coach Jose Mourinho nimmt offenbar Kontakt zu PSG-Verteidiger auf

Thomas Meunier kickt im Moment für PSG, doch offenbar sind gleich mehrere Top-Klubs an ihm interessiert. Seit Neuestem auch Tottenham Hotspur?

Tottenham-Trainer Jose Mourinho hat angeblich PSG-Verteidiger Thomas Meunier auf dem Wunschzettel stehen. Wie die französische L'Equipe berichtet, soll der Cheftrainer des Premier-League-Klubs telefonisch Kontakt zum belgischen Nationalspieler aufgenommen haben.

Demnach wollte The Special One den Nationalspieler von einem Sommertransfer nach London überzeugen. Während Mourinho von den Qualitäten des Defensivspielers überzeugt sein soll, zweifelt die Geschäftsführung der Spurs dem Bericht zufolge an, ob Meunier gut zu seinem ehemaligen Teamkollegen Serge Aurier passt.

Thomas Meunier: Auch BVB und Bayern offenbar interessiert

Während Mourinho nämlich auf einen namhaften Konkurrenten für Aurier hofft, peilt die Klubführung um Daniel Levy offenbar die Verpflichtung eines jungen Spielers für diese Position an.

Meunier steht bei gleich mehrere Top-Teams Europas auf der Wunschliste. Vor allem dem BVB werden gute Chancen auf einen Transfer des Rechtsverteidigers eingeräumt. Zudem wurden auch und der FC Bayern mit ihm in Verbindung gebracht.

PSG: Vertrag von Meunier wird wohl nicht verlängert

Zuletzt wurden die Spekulationen um einen Meunier-Abschied aus der französischen Metropole von der spanischen AS angekurbelt. In einem Bericht hieß es, dass PSG die Verträge mit dem Belgier und dreier weiterer Spieler nicht verlängern will.

Da Meuniers Kontrakt zum Saisonende ausläuft, ist er ablösefrei zu haben.