PSG: BVB-Kandidat Thomas Meunier und drei weitere Stars dürfen angeblich gehen

PSG will sich von vier namhaften Stars trennen. Einer davon gilt beim BVB seit geraumer Zeit als Wunschkandidat für die rechte Abwehrseite.

Frankreichs Meister will sich zur kommenden Saison von mindestens vier Stars trennen. Die spanische As berichtet, dass der Klub von Trainer Thomas Tuchel bei einem Quartett von Spielern die auslaufenden Verträge nicht verlängern will - darunter auch Rechtsverteidiger Thomas Meunier, der seit Wochen als Neuzugang bei Bundesligist Borussia Dortmund gehandelt wird

Neben dem von Meunier sollen auch die Namen von Kapitän Thiago Silva, Torjäger Edinson Cavani und Linksverteidiger Layvin Kuzawa auf der Pariser Streichliste stehen. Durch ihre Abgänge wolle Tuchel einen Umbruch im Kader des Ligue-1-Dominators vorantreiben.

BVB: Konkurrenz von Tottenham im Poker um Thomas Meunier

Dass Meunier nicht gehalten werden soll, dürfte man auch beim BVB interessiert verfolgen. Der Belgier soll ein Wunschspieler der Schwarz-Gelben sein, Gespräche über einen Transfer haben nach Informationen von Goal und SPOX bereits stattgefunden.

Meunier selbst betonte aber unlängst, sein Wunsch sei es, bei PSG einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. "Mein Hauptziel ist weiterhin, in Paris zu bleiben, aber im Moment ist es ziemlich ruhig", sagte er bei RTBF.

Konkurrenz im Werben um Meunier soll der BVB nun auch aus bekommen. Das berichtete 90min UK am Osterwochenende.

Meunier kann nachvollziehen, dass er Begehrlichkeiten weckt: "Ein ablösefreier Nationalspieler, der für den Weltranglistenersten aufläuft - das kann keine schlechte Verpflichtung sein. Selbst dann nicht, wenn ich mir ein Bein abschneiden müsste. Die Klubs können mit diesem Investment nicht viel verlieren und ich denke, das wissen sie. Sie können nur gewinnen."