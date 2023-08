BVB-Talent Nnamdi Collins wohl vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund verliert ein Top-Talent an einen direkten Konkurrenten aus der Bundesliga. Dieser will Nnamdi Collins direkt weiterverleihen.r will

WAS IST PASSIERT? Top-Talent Nnamdi Collins steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Das berichtet Sport1. WAS IST DER HINTERGRUND? Dort soll der 19-jährige Verteidiger einen Fünfjahresvertrag erhalten. Die Ablöse soll knapp eine Million Euro betragen. Dem Bericht zufolge plant die SGE, Collins nach Abschluss des Transfers unmittelbar für zwei Jahre zu verleihen, damit er im Sommer 2025 als potenzieller Stammspieler an den Main zurückkehrt. WIE GEHT ES WEITER? Borussia Dortmund kommt als Leihstation derweil nicht in Frage. Auch die AS Rom, gegen die sich Frankfurt im Werben um Collins durchgesetzt haben soll, stellt keine Option dar. Collins hatte ab 2016 alle Jugendabteilungen des BVB durchlaufen. Sein Vertrag wäre noch bis zum Sommer 2024 gelaufen.