"Ich wurde hin- und hergeschickt": BVB-Stürmer könnte im Winter wechseln

Borussia Dortmund könnte Talent Julian Rijkhoff im Winter an einen anderen Verein verlieren. Der Stürmer ist wohl unzufrieden mit seiner Situation.

WAS IST PASSIERT? Stürmer-Talent Julian Rijkhoff könnte Borussia Dortmund im kommenden Winter-Transferfenster verlassen. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sei der 18-Jährige vor rund zwei Wochen mit seinem Berater Dick van Burik bei der Dortmunder Geschäftsstelle vorstellig geworden, um über die Zukunft des Angreifers zu sprechen.

Rijkhoff, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, hatte einen mehr als durchwachsenen Saisonstart bei der U23 in der 3. Liga hingelegt, weshalb er vor wenigen Wochen in die U19 zurückgekehrt war. Zunächst hatte er in der Vorbereitung sogar mit dem Profi-Kader trainiert, wurde letztlich aber nicht für die USA-Reise nominiert.

WAS WURDE GESAGT? Weil er sich auch bei der U23 nicht durchsetzen konnte, muss sich Rijkhoff nun wieder beim Nachwuchs beweisen. "Ich wurde hin- und hergeschickt. Es war schwierig für mich", sagte Rijkhoff den Ruhr Nachrichten. Daher war dem Bericht zufolge schon im Sommer ein Wechsel im Gespräch, ein passender Klub wurde jedoch nicht gefunden.

Trotz der verzwickten Situation hegt Rijkhoff, der für die U19 in vier Spielen bereits zwei Treffer erzielte, keinen Groll. Stattdessen nimmt er sich selbst in die Pflicht. "Es gibt für mich immer noch viel zu verbessern. Am Ball muss ich noch ruhiger werden, wenn ich ihn bekomme. Und meinen Körper kann ich auch noch besser einsetzen. Diese Dinge möchte ich weiterentwickeln", erklärte er.

