Transfer im Winter? BVB sucht offenbar nach Konkurrenz für Ramy Bensebaini

Borussia Dortmund denkt offenbar darüber nach, im Winter einen weiteren Verteidiger zu verpflichten.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund könnte im Winter einen weiteren Außenverteidiger verpflichten. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll dieser den Konkurrenzkampf mit Ramy Bensebaini annehmen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach seien die Verantwortlichen noch nicht wirklich mit dem Algerier, der im Sommer ablösefrei von Borussia Mönchengladbach gekommen war, zufrieden.

Zwar werde Bensebaini menschlich geschätzt, dennoch würden die Verantwortlichen des BVB Gefallen an dem Gedanken finden, dem 28-Jährigen einen anderen Spieler vor die Nase zu setzen. Namen werden in dem Bericht nicht genannt.

Zudem fehlt Bensebaini Anfang 2024 durch seine voraussichtliche Teilnahme am Afrika-Cup mit der algerischen Nationalmannschaft.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bensebaini stand in bislang 14 Pflichtspielen für die Borussia auf dem Platz, so richtig überzeugen konnte er allerdings nur selten. Hinzu kommen sein unnötiger Platzverweis wegen Ballwegschlagens gegen die TSG Hoffenheim und seine schwache Leistung in Frankfurt (SPOX/GOAL-Note: 6).

