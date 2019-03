Lucien Favre nach BVB-Thriller gegen Wolfsburg: "Kleine Details haben den Unterschied gemacht"

Zwei ganz späte Tore sicherten dem BVB gegen Wolfsburg die drei Punkte. Trainer Favre betonte nach Abpfiff, wie eng die Partie war.

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg am Samstag dank später Tore von Paco Alcacer betont, dass Kleinigkeiten letztendlich entscheidend gewesen sind.

"Beide Teams hatten gute Phasen. In den letzten 15 Minuten wollten wir unbedingt ein Tor machen, haben das Risiko erhöht. Kleine Details haben heute den Unterschied gemacht", sagte Favre auf der Pressekonferenz.

BVB-Coach Favre: "Natürlich das Risiko zum Schluss erhöht"

Der Schweizer weiter: "Wir bleiben ruhig und glauben immer daran, ein Tor zu schießen. Es bringt nichts, blind nach vorne zu rennen - aber natürlich haben wir das Risiko zum Schluss erhöht."

In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte Alcacer, der mit seinem Doppelpack Bundesliga-Geschichte schrieb, per Freistoß für die Führung gesorgt. Kurz darauf legte der Spanier dann auch noch den Treffer zum Endstand nach.

Da der FC Bayern zeitgleich in Freiburg nur 1:1 spielte, eroberte der BVB die Tabellenführung zurück. Vor dem Gipfeltreffen in München am kommenden Samstag haben die Dortmunder zwei Punkte Vorsprung auf den Rekordmeister.