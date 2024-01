Begann alles beim verspielten Meistertitel gegen Mainz? Einige BVB-Stars sind wohl nicht mehr von Edin Terzic überzeugt

Unter den Stars des BVB gibt es wohl auch sehr kritische Stimmen bezüglich Trainer Edin Terzic.

WAS IST PASSIERT? Nach einem Krisengipfel kurz vor Weihnachten ist klar: Auch in der Rückrunde steht Edin Terzic bei Borussia Dortmund an der Seitenlinie. Laut Sport Bild sind aber einige BVB-Profis vom Coach nicht mehr überzeugt - und machen das an konkreten Entscheidungen fest.

WAS IST DER HINTERGRUND? Den Anfang macht laut des Berichts das 2:2 gegen Mainz am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als der BVB gegen unbekümmerte Mainzer einen überforderten und nervösen Eindruck hinterließ und durch das Unentschieden noch die Meisterschaft verlor.

Ein Terzic-Streit mit Nico Schlotterbeck im August zog für den Innenverteidiger zur Überraschung des Teams keine Strafe nach sich, sondern der Abwehrspieler durfte im nächsten Duell gegen Bochum sogar beginnen.

Zwei weitere Entscheidungen, die für Kopfschütteln gesorgt haben sollen: Beim Pokal-Aus in Stuttgart versuchte es Terzic mit einer Defensivtaktik - und die ließ die Dortmunder überhaupt nicht ins Spiel kommen. Und beim 1:1 gegen Mainz kurz vor der Winterpause wechselte er statt Routinier Marco Reus lieber Samuel Bamba ein, der in der U23 noch kein Spiel von Beginn an gemacht hatte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images