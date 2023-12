Kritik wird lauter: Spieler von Borussia Dortmund zweifeln wohl an Trainer Edin Terzic

In der Dortmunder Kabine soll man mit der Arbeit von Terzic nicht mehr voll und ganz zufrieden sein.

WAS IST PASSIERT? Unter den Spielern von Borussia Dortmund sollen sich die Zweifel an Trainer Edin Terzic mehren. Das geht aus einem Bericht von Sky hervor. Demnach schwinde bei den BVB-Profis immer mehr der Glaube, mit dem 41-Jährigen die sportliche Wende zu schaffen.

Nach dem DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart soll der Mannschaftsrat bei Terzic den Wunsch nach taktischer Veränderung hinterlegt haben. Diesem soll er nur widerwillig nachgekommen sein, was in der Mannschaft wohl ebenfalls nicht gut ankam.

Zwar halte das Team den 41-Jährigen nach wie vor für einen guten Typen, bei ihm und seinen Assistenten soll es aber in taktischer Hinsicht Mängel geben. Einige Führungsspieler hätten deshalb bereits Defizite an Klub-Boss Hans-Joachim Watzke weitergegeben. Dieser dementierte dies jedoch gegenüber der Bild.

Bei der Vereinsführung soll es demnach jedoch noch keine Pläne gebe, Terzic zeitnah zu beurlauben. Auch das kommende Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 sei für den Trainer kein Endspiel um seine Zukunft in Dortmund. Selbst bei einer Niederlage würde man Sky-Infos zufolge an ihm festhalten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der BVB ist nach zuletzt drei sieglosen Spielen in der Bundesliga-Tabelle auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht. Auf den letzten Champions-League-Rang, den aktuell der VfB Stuttgart einnimmt, fehlen bereits fünf Zähler.

WAS WURDE GESAGT? "Ich kann nur weiter sagen, dass ich die Rückendeckung spüre, auch aus der Kabine. Wir haben schon zweimal gezeigt, dass wir uns aus so einer Situation lösen können", sagte Terzic am Montag.