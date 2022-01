St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung des DFB-Pokals

DFB-Pokal, Achtelfinale: Am heutigen Dienstag gastiert der BVB (Borussia Dortmund) bei Zweitliga-Spitzenreiter St. Pauli. Los geht's um 20.45 Uhr, gespielt wird am Millerntor.

Titelverteidiger Dortmund geht natürlich als Favorit in dieses Duell. Die ersten beiden Ligaduelle im neuen Jahr gewann die Mannschaft von Marco Rose. In der ersten Pokalrunde eliminierten die Westfalen Wehen Wiesbaden, anschließend gewann man gegen den FC Ingolstadt.

Doch St. Pauli kommt mit reichlich Rückenwind als Tabellenführer der 2. Bundesliga, auch wenn man sich zum Rückrundenauftakt gegen Aue nur mit 2:2 trennte. Die Hamburger setzten sich auf dem Weg ins Achtelfinale gegen Magdeburg und Dynamo Dresden durch.

St. Pauli gegen den BVB (Borussia Dortmund) ist ein wahrliches Traditionsduell im DFB-Pokal. GOAL liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM am heutigen Abend.

📺🍿 Nach den fünf Profi-Toren am Freitag haben wir jetzt die fünf schönsten Hinrunden-Tore der #BVBU23 für Euch!



👉 Zum Video: https://t.co/kYEBlnHR6y



👀 Immer noch nicht genug? Am Montag steht für unsere U23 das erste Pflichtspiel im neuen Jahr an: https://t.co/6PMtTUQE6y — Borussia Dortmund (@BVB) January 16, 2022

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Duell im DFB-Pokal im TV sehen

Ein klangvolles Duell mit jeder Menge Geschichte wartet auf uns, wenn St. Pauli den BVB zum Pokal-Achtelfinale empfängt.

Im Stadion werden rund 2000 Zuschauer zugelassen sein, zahlreiche Anhänger möchten das Duell auch ohne Stadionbesuch vermutlich verfolgen können. Und hier kommen wir ins Spiel: GOAL versorgt Euch nachfolgend mit allen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der DFB-Pokal im TV bei der ARD

Die gute Nachricht zuerst: Das Duell St. Pauli gegen den BVB wird im Free-TV zu sehen sein. ARD ist dabei die Lösung. Der frei empfangbare Sender startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der DFB-Pokal im TV mit Sky

Doch auch ein Pay-TV-Sender stellt eine Möglichkeit am heutigen Dienstagabend dar - namentlich Sky!

Dort beginnt auf den Kanälen Sky Sport 2 & Sky Sport 2 HD die Übertragung um 20.30 Uhr. Kommentatoren-Ikone Wolff Fuss begleitet Euch durch die Partie.

Der Begriff "Pay-TV" impliziert es ja bereits: Für die Übertragung auf Sky benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Alle Informationen zu den Angeboten und Preisen findet Ihr hier. Solltet Ihr bereits Sky-Kunde sein, seid Ihr auf dem Stand.

#Schultz zur Spielweise: "Wir werden auch gegen diesen Gegner mal hochpressen und unsere Stärken auf den Platz bringen. Um die Stärken des Gegner zu minimieren müssen wir uns taktisch einiges einfallen lassen." #fcsp | #fcspbvb pic.twitter.com/uZAjff90iQ — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 17, 2022

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Duell im DFB-Pokal im LIVE-STREAM sehen

Wer gerade unterwegs ist und nicht bequem auf seinen Fernseher zurückgreifen kann, muss nicht verzweifeln. Denn: Für alle anderen läuft das Spiel zwischen St. Pauli und BVB auch im LIVE-STREAM. Auch hier gibt es gleich zwei Optionen für Euch.

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM der ARD

Wie bei der TV-Übertragung ist auch beim STREAM ARD eine Option. Dieser ist kostenlos empfangbar und deckt sich mit dem Programm im TV.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream!

Alternativ könnt Ihr die ARD auch über die jeweilige App nutzen:

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky

Option Nummer zwei ist Euch ebenfalls bereits bekannt, denn auch Sky bietet neben der TV-Übertragung einen LIVE-STREAM an. Auch hier ist das Programm analog zum TV.

Das Angebot unterteilt sich in weitere zwei Optionen - Sky Ticket und Sky Go. Während Letzteres nur in Kombination mit einem Sky-Abo empfangbar ist, könnt Ihr Sky Ticket ohne lange Vertragsbindung nutzen. In der nachfolgenden Tabelle haben wir alle Informationen dazu für Euch zusammengefasst.

LIVE-STREAM auf... ...Sky Go ...Sky Ticket Kostenlos verfügbar als Sky-Kunde? ja nein Kosten keine Extrakosten Monatsmitgliedschaft: 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar Jahresmitgliedschaft: 12 Monate 24,99 Euro pro Monat (danach 29,99 Euro pro Monat + jederzeit kündbar) Geräte Desktop, Handy, Tablet Desktop, Handy, Tablet, Konsole, TV-Stick, Smart-TV, etc. App-Download App Store Play Store App Store Play Store

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Circa eine Stunde vor Anpfiff der Partie findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams. Schaut also gegen 19.45 Uhr noch einmal vorbei.

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der SID-Vorbericht zum DFB-Pokal

Ex-Profi Florian Kringe erwartet für den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Zweitligisten FC St. Pauli eine schwierige Aufgabe. "Ich denke, es wird ein heißer Ritt am Millerntor", sagte er dem SID am Rande eines Termins mit dem Pokal-Partner Ergo. Kringe spielte elf Jahre lang in Dortmund und verbrachte seine letzten Karriere-Jahre bei St. Pauli.

"Natürlich gibt es ein Leistungsgefälle, aber Überraschungen gibt es immer wieder. St. Pauli hat viel Selbstvertrauen", sagte Kringe vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky). Den BVB sieht er nach dem frühzeitigen Aus von Rekord-Titelträger Bayern München als "einen der Favoriten" auf den Titel.

Die bisherige Saison der Dortmunder beurteilt Kringe als wechselhaft. "Es waren tolle Spiele dabei, in denen man erkennen konnte, wie Marco Rose spielen lassen will und was die Mannschaft zu leisten im Stande ist. Aber es gab auch ernüchternde Auftritte", sagte er: "Sie sind offenbar immer noch sehr in der Findungsphase und sehr abhängig von Spielern wie Erling Haaland."

Dennoch traut Kringe den Dortmundern zu, die Meisterschaft noch spannend zu machen. "Die Bayern sind nicht so stabil wie in den letzten Jahren", sagte der 39-Jährige: "Aber wenn es so sein sollte, muss der BVB da sein und braucht mehr Konstanz als in der Hinrunde."

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Duell im DFB-Pokal im kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL

Weder TV noch LIVE-STREAM passen in Eure Abendplanung? Dann hilft Euch GOAL weiter. Wir liefern Euch das Spiel nämlich im kostenlosen LIVE-TICKER. Somit verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und seid stets auf dem Stand - egal, wo Ihr gerade unterwegs seid.

Im Vorfeld versorgen wir Euch mit interessanten Statistiken rund um die Begegnung. Hier entlang zum TICKER!

St. Pauli vs. BVB heute live im TV und STREAM: Die Opta-Fakten zum DFB-Pokal

Der FC St. Pauli und Borussia Dortmund standen sich zuletzt im Oktober 2014 in einem Pflichtspiel gegenüber, dies war zugleich das bis dato einzige Duell der beiden Klubs im DFB-Pokal (2. Runde). Der BVB setzte sich auswärts durch Tore von Ciro Immobile, Marco Reus und Shinji Kagawa mit 3-0 durch.

Seit einem 2-1-Heimsieg in der Bundesliga im November 1989 verlor St. Pauli jedes seiner sechs Pflichtspiele zu Hause gegen Borussia Dortmund – gegen kein anderes Team erlebten die Kiezkicker im Profifußball so eine lange Niederlagenserie zu Hause.

Der FC St. Pauli steht erstmals seit der Saison 2005/06 (damals noch als Drittligist) im Pokal-Achtelfinale. Bei vier der letzten fünf Achtelfinal-Teilnahmen kamen die Kiezkicker auch in die nächste Runde, einzige Ausnahme war ein 0-6 im Derby beim HSV im November 1986.

St. Pauli schied in den letzten sechs Pokal-Duellen gegen Bundesligisten stets aus, zuletzt mit 1-2 gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Runde 2019/20. In den fünf vorherigen Duellen gegen Teams aus dem Oberhaus hatten sich die Kiezkicker noch drei Mal durchgesetzt.

Der FCSP verlor die vergangenen vier Heimspiele im DFB-Pokal allesamt, das ist laufender Vereins-Negativrekord. Überhaupt gab es sechs Niederlagen in den letzten sieben Heimspielen, Ausnahme war ein 1-0 gegen Leverkusen in der ersten Runde 2007/08.

Borussia Dortmund steht zum 11. Mal in Folge im Achtelfinale, das ist die längste aktuelle Serie aller Vereine. Bei den letzten vier Achtelfinal-Teilnahmen ging es aber nur in der Vorsaison in die nächste Runde, in den drei Saisons zuvor kam stets das Aus in der Runde der letzten 16.

Der BVB setzte sich in den letzten 29 Pokal-Duellen gegen unterklassige Teams stets durch, zuletzt gelang dies in der zweiten Runde 2010/11 gegen Drittligist Offenbacher Kickers nicht (0-0 n. V., 2-4 i. E.). Gegen einen Zweitligisten kam zuletzt in der ersten Runde 2005/06 gegen Braunschweig das Aus (1-2).

Guido Burgstaller war in seinen beiden Pokal-Spielen für St. Pauli an drei Toren direkt beteiligt (2 Tore, 1 Assists), das sind so viele Torbeteiligungen wie in seinen neun Pokal-Spielen für Schalke zuvor zusammen. Mit den Knappen trat der Österreicher bereits sieben Mal in der Bundesliga gegen den BVB an (2S 3U 2N).

Dortmunds Thorgan Hazard erzielte in der zweiten Runde gegen Ingolstadt seinen ersten Pflichtspiel-Doppelpack für Borussia Dortmund. Er war der erste Dortmunder seit Heiko Herrlich 1997 (damals gegen den SV Warnemünde), dem ein Pokal-Doppelpack als Einwechsel-Spieler gelang.

St. Pauli-Trainer Timo Schultz bestritt als Spieler mit St. Pauli bei einer 1-3-Heimniederlage im September 2010 gegen Dortmund das erste seiner vier Bundesliga-Spiele. Dortmunds Trainer Marco Rose verlor als Spieler keins seiner drei Zweitliga-Duelle mit dem VfB Leipzig und Mainz 05 gegen St. Pauli (2S 1U).

