BVB: Sky-Kameramann verletzt! Pyro-Vorfall überschattet Kantersieg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln

Ein Kameramann ist am Samstag beim Spiel zwischen Dortmund und Köln durch Pyrotechnik verletzt worden.

WAS IST PASSIERT? Am Rande des 6:1-Erfolgs von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln am Samstagabend ist ein Kameramann von Sky durch Pyrotechnik verletzt worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie Sky-Kommentator Wolff Fuss in der Schlussphase der Partie bekanntgab, wurde der Kameramann im Gesicht getroffen und am Auge verletzt. Er wurde noch während des Spiels ins Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen zu seinem Gesundheitszustand gibt es noch nicht.

Von welcher Fangruppe die erwähnte Pyrotechnik gezündet wurde, ist ebenfalls unklar. Gerade im Kölner Fanblock wurde im Spielverlauf aber immer wieder eine Menge Pyro abgebrannt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

