BVB: Sebastian Kehl macht Fans wenig Hoffnung auf Merih Demiral

Borussia Dortmund hat Merih Demiral als Verstärkung für die Abwehr auf dem Zettel. Ein Transfer gestaltet sich aber wohl sehr schwierig.

Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat den Fans wenig Hoffnung auf eine Verpflichtung von Innenverteidiger Merih Demiral (23) vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin gemacht.

"Ich werde keine Namen kommentieren. Aber einen Transfer in dieser Größenordnung werden wir in diesem Jahr - Stand jetzt - nicht mehr stemmen", so Kehl in der Bild auf Nachfrage zum türkischen Nationalspieler. "Jeder weiß, dass wir in der Corona-Phase einen dreistelligen Millionenbetrag eingebüßt haben."

BVB in Kontakt mit Demiral-Berater

Nach Informationen von Goal und SPOX stehen die Verantwortlichen des BVB allerdings bereits in Kontakt mit Demirals Berater. Laut Sport1 steht allerdings dabei nur eine Leihe mit einer anschließenden Kaufoption oder Kaufpflicht im Raum.

Obwohl der BVB durch den Verkauf von Jadon Sancho an Manchester United die klammen Corona-Kassen wieder füllen konnte, kann nicht der komplette Betrag in neue Spieler reinvestiert werden.

"Die 85 Millionen Euro für Jadon Sancho klingen zwar immer sehr plakativ, aber das ist ja bei weitem nicht die Summe, die bei uns hängen bleibt, zumal wir auch Verbindlichkeiten zurückführen müssen", bekräftigte Kehl.