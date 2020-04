Gerücht: BVB schnappt sich angeblich Top-Talent Jude Bellingham

Der Transferpoker um Jude Bellingham scheint offenbar beendet zu sein, wobei sich Borussia Dortmund den Zuschlag gesichert haben soll.

Das Interesse von an Jude Bellingham ist nun bereits eine Weile bekannt, nun könnte es konkret werden.

Wie der Mirror berichtet, scheint der BVB das Rennen gemacht zu haben. Demnach sollen die Dortmunder 57 Millionen Euro für den 16-Jährigen hinblättern wollen.

Auch United und Chelsea an Bellingham dran

Neben dem Bundesligisten sollen auch und der am Wunderkind von Birmingham City interessiert gewesen sein.

Der 16-Jährige absolvierte in dieser Saison in der , also der zweiten englischen Liga, 32 Spiele und kam dabei auf 4 Tore und 3 Vorlagen.