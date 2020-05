BVB: Schalke-Verteidiger Jean-Clair Todibo beleidigt Erling Haaland im Derby

Abwehrspieler Jean-Clair Todibo vom hat während des Revierderbys gegen am Samstagnachmittag (0:4) seinen Gegenspieler Erling Haaland beleidigt. Über die TV-Mikrofone hörbar sagte der Franzose in seiner Muttersprache zum BVB-Torjäger: "F*** deine Großmutter!"

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5