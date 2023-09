BVB hat offenbar Interesse an Santiago Gimenez von Feyenoord

Mit seinen Toren für Feyenoord hat sich Santiago Gimenez einen Namen gemacht. Auch der BVB soll den Stürmer beobachten.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund soll ein Auge auf Mittelstürmer Santiago Gimenez von Feyenoord Rotterdam werfen. Das berichtet 90min.com.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach haben Scouts des BVB Gimenez wohl vergangenen Sonntag im Topspiel gegen Ajax Amsterdam beobachtet. Und der 22-jährige mexikanische Nationalspieler dürfte sie durchaus beeindruckt haben.

Schließlich gelangen Gimenez zwei Tore und eine Vorlage, ehe die Partie beim Stand von 3:0 für Feyenoord in der 55. Minute abgebrochen wurde, da Ajax-Fans Leuchtraketen auf den Platz schossen. Bei der Fortsetzung des Spiels am Mittwoch glückte Gimenez dann sogar noch ein weiteres Tor zum 4:0-Endstand.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der in Buenos Aires (Argentinien) geborene Angreifer war im Sommer 2022 von Cruz Azul aus Mexiko zu Feyenoord gewechselt. Vergangene Saison kam er auf 28 Tore in 50 Pflichtspielen, in der laufenden Spielzeit steht er schon bei neun Treffern in sieben Einsätzen. Neben Dortmund sollen auch Arsenal, Chelsea und Tottenham Interesse an Gimenez anmelden, dessen Vertrag in Rotterdam noch bis 2027 läuft.