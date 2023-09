Chaos zwischen Ajax und Feyenoord: Top-Spiel der Eredivise nach Pyro-Attacken abgebrochen

Im "Klassieker" regiert mal wieder das Chaos: Auf eine Unterbrechung der Abbruch - im Anschluss fliegen Pflastersteine.

WAS IST PASSIERT? Das Spitzenspiel der Eredivisie zwischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und Erzrivale Feyenoord ist nach 55 Minuten beim Stand von 0:3 abgebrochen worden. Grund dafür war das wiederholte Abschießen von Feuerwerkskörpern Richtung Spielfeld.

Eine erste Unterbrechung hatte es nach 43 Minuten gegeben, als zwei Leuchtraketen im Strafraum von Feyenoords Keeper Timon Wellenreuther liegen blieben und dort für eine ordentliche Rauchentwicklung sorgten. Schiedsrichter Serdar Gözübüyük schickte beide Mannschaften daraufhin in die Kabinen und unterbrach die Begegnung. Bereits zuvor war von beiden Fangruppen auf den Tribünen reichlich Pyrotechnik abgebrannt worden und ein Ajax-Fan hatte mit einem Bierbecherwurf für eine Zwangspause gesorgt.

Nachdem die Partie wieder aufgenommen worden war, setzten vornehmlich frustrierte Ajax-Anhänger weiter massiv Pyrotechnik ein, sodass Gözübüyük die Begegnung in der 56. Minute abbrach.

Vor dem Stadion brachen in der Folge Tumulte aus, einige Fans legten sich mit der Polizei an und warfen mit Pflastersteinen. Spieler und Trainer beider Teams harrten in den Kabinen aus, auch Journalisten durften das Stadion aus Sicherheitsgründen nicht verlassen.

"Das hat nichts mit Fußball und Fansein zu tun. Sie spielen mit der Sicherheit der Spieler, ihrer Mitfans und sich selbst. Schämen Sie sich", schrieb Justizministerin Dilan Yesilgöz-Zegerius auf X.

WAS IST DER HINTERGRUND? Unterbrechungen oder gar Spielabbrüche sind bei Duellen zwischen Ajax und Feyenoord keine Seltenheit. So wurde zum Beispiel das Pokalhalbfinale der beiden Mannschaften im April 2023 unterbrochen, weil Gegenstände auf das Spielfeld geworfen worden waren. Der ehemalige Bremer Davy Klaassen erlitt damals eine Platzwunde.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs am Sonntag führte Titelverteidiger Feyenoord beim kriselnden Gastgeber aus Amsterdam bereits deutlich: Santiago Giménez (2) und Igor Paixao schossen einen klaren Vorsprung heraus.

Mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen hat Ajax den schlechtesten Saisonstart seit 1965 hingelegt. Trainer Maurice Steijn und Sportdirektor Sven Mislintat stehen in der Kritik.

