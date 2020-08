BVB erzielt Einigung mit Real Madrid: Reinier-Leihe zu Borussia Dortmund vor dem Abschluss

Reinier wird mindestens für ein Jahr von Real Madrid an den BVB ausgeliehen und soll bei Borussia Dortmund ähnlich wie Achraf Hakimi reifen.

Der Wechsel von Real Madrids Reinier zu steht unmmitelbar vor dem Abschluss. Der BVB leiht den 18-jährigen Brasilianer nach Informationen von Goal und SPOX für eine Saison aus und besitzt gleichzeitig eine Option für eine weitere Spielzeit.

Auf dieses Modell haben sich die Königlichen und die Schwarz-Gelben geeinigt, der Spieler weilt bereits in Dortmund. Eine offizielle Bestätigung der beiden Klubs steht allerdings noch aus.

"Er ist ein Neuneinhalber, kann auch vorne spielen als falscher Stürmer und auf der Seite", schwärmte BVB-Coach Lucien Favre bereits am Sonntag. "Er ist sehr, sehr jung. Wir sind fast in der Schule in der Offensive. Was ich gesehen habe, ist er sehr gut in der Offensive, sehr, sehr gut im Abschluss."

BVB-Neuzugang Reinier bei bislang ohne Chance

Reinier war erst im Januar für 30 Millionen Euro Ablöse von Flamengo aus Rio de Janeiro nach Madrid gewechselt. Bei Real kam er bislang nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Die Dortmunder mussten zuletzt die schlechte Nachricht verkraften, dass Kapitän Marco Reus, der seit Februar fehlt, noch länger ausfällt. Reinier wird daher auch als Alternative zu Reus in der Offensive gesehen.

Mit Achraf Hakimi schlossen Real und Dortmund bereits ein ähnlich erfolgreiches Leihgeschäft. Der Marokkaner wurde für zwei Jahre an den -Klub ausgeliehen und reifte dort zum Starspieler. In der aktuellen Transferperiode wechselte er dann für 40 Millionen Euro zu .