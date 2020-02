BVB vs. PSG im LIVE-TICKER: Wer gewinnt im Achtelfinale der Champions League - Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain?

In Dortmund kommt es im Achtelfinale der Champions League zu einem Kracher: BVB gegen PSG! Hier gibt's das Duell kostenlos im LIVE-TICKER.

Hammerduell im Achtelfinale der : bittet PSG im heimischen Signal Iduna Park zum Tanz. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr .

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

BORUSSIA DORTMUND - PSG ANPFIFF: 21 Uhr Tore: - Aufstellung BVB Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland Aufstellung PSG Navas - Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos - Meunier, Verratti, Gueye, Kurzawa - Di Maria, Neymar, Mbappe Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Last but not least: Schiedsrichter der Partie im Signal Iduna Park ist der Spanier Antonio Miguel Mateu Lahoz. Der 42-Jährige hat in der Gruppenphase drei Partien geleitet, darunter auch die 0:2-Pleite von zu Hause gegen - ein schlechtes Omen für dieses deutsch-französische Aufeinandertreffen? Wir wollen es nicht hoffen, dürfen aber auch nicht verschweigen: Das letzte Spiel von Lahoz mit BVB-Beteiligung war das 0:3 im Achtelfinal-Hinspiel im Vorjahr bei .

Vor Beginn | Besagte Sommer-Transferoffensive wurde im Winter noch einmal prominent wiederholt, die Dortmunder angelten der Konkurrenz den hochbegabten Erling Haaland ( ) weg und holten kurz vor Toreschluss auch noch den Ex-Münchner Emre Can ( ) zurück in die . Zu Beginn der Berichterstattung über das Achtelfinale verkündete der BVB die endgültige Verpflichtung des Mittelfeldspielers aus , der zuvor nur ausgeliehen und im Sommer fest verpflichtet wird. Beide geben heute ihr Champions-League-Debüt im Schwarz-Gelben Dress.

Vor Beginn | Borussia Dortmund auf der anderen Seite hat mit einer Transferoffensive im Sommer (Brandt, Schulz, Hazard) den Titelkampf ausgerufen und steckt voll in diesem, trotz kurzem Herbst-Blues stehen die Westfalen mit nur vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern (ebenfalls nach kurzem Herbst-Blues inklusive Trainerwechsel) auf Rang 3. Die Bundesliga freut sich auf das zweite spanennde, vielleicht sogar noch spannedere Meisterrennen in Folge, nachdem Dortmund schon im letzten Jahr nah dran war am Rekordmeister aus München, am Ende aber einen 9-Punkte-Vorsprung doch noch verspielte. In diesem Jahr mischen (bislang) auch Leipzig, Gladbach und Leverkusen oben mit.

Vor Beginn | Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der französischen Liga ab: Trotz der bereits drei Niederlagen wirkt das Team aus der Hauptstadt unantastbar, ist auf dem besten Wege zum siebten Meistertitel in den vergangenen acht Jahren, in denen nur Monacos Triumph 2017 einen Schönheitsfehler darstellt. Auch, weil wider sommerlicher Vorzeichen Neymar noch richtig Bock auf Paris hat und der Brasilianer mit Mbappe in Mauro Icardi (kam von , heute zunächst auf der Bank) wohl endlich einen kongenialen und vor allem akzeptierten Partner im Offensiv-Trio gefunden hat - etwas, das Edinson Cavani nie wirklich von sich behaupten konnte.

Vor Beginn | Auch die Gruppe der Franzosen las sich nicht unspektakulär, immerhin kam es zum Kräftemessen mit Rekordsieger , dazu hatte vor allem der Stolperstein-Potential bewiesen, das man eigentlich eher bei erwartet hätte - die Türken wurden aber sogar Gruppenletzter mit nur zwei Pünktchen, die Belgier holten eins mehr. Und PSG? Marschierte ungeschlagen durch die Gruppe, sendete gleich zu Beginn mit dem deutlichen 3:0-Heimsieg gegen die Königlichen ein Signal an die Konkurrenz. Nur beim 2:2 im Rückspiel im Bernabeu ließ die Tuchel-Truppe Zähler liegen.

Vor Beginn | Wie sah der Weg der beiden ins Achtelfinale der Königsklasse aus? Borussia Dortmund hatte eine Kracher-Gruppe erwischt, mit Spaniens Meister und dem wieder erstarkten Inter Mailand, außerdem mischte mit und sorgte durch zwei Remis für zusätliche Spannung. Letzlich behauptete sich der BVB mit einem mühsamen 2:1-Erfolg zum Abschluss gegen die Tschechen, während parallel die Italiener gegen die bereits qualifizierten Katalanen etwas unglücklich 1:2 verloren.

Vor Beginn | Nach dem 4:0 gegen die Eintracht aus Frankfurt sieht Favre offenbar keine Gründe für irgendwelche Wechsel oder Experimente, Dortmund spielt mit der gleichen Startelf wie am Freitag in der Bundesliga. Lukasz Piszczek bestreitet somit sein 350. Pflichtspiel für Borussia Dortmund und zudem den 50. Champions-League-Einsatz. Er ist der erste Spieler, der diese Marke im BVB-Trikot knackt.

Vor Beginn | Bei Paris sind somit heute nur vier Spieler in der Startelf, die auch am Samstag im letzten Ligaspiel begannen: Navas, Thiago Silva, di Maria und Gueye. Der Rest konnte sich beim 4:4 gegen Amiens nicht für höhere Aufgaben empfehlen, darunter auch der ehemalige Bayern-München-Spieler Juan Bernat, der nach einer Stunde eingewechselt wurde und das zwischenzeitliche 4:3 durch Icardi vorbereitete.

Vor Beginn | Auftakt in die K.o.-Phase der Champions League, in der Gruppenphase wurde das Teilnehmerfeld halbiert, nun ringen die besten 16 Mannschaften Europas um den Titel im prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb der Welt. Und während sich in Madrid der Titelverteidiger die Ehre gibt, kommt es hierzulande am ersten Achtelfinal-Spieltag zur Rückkehr von Thomas Tuchel nach Dortmund. Auf geht's!

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Hinspiel des Achtelfinales der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris St.-Germain.

BVB vs. PSG im LIVE-TICKER: Das sind die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des BVB:

Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland

Bank: Hitz - Dahoud, Götze, Schulz, Akanji, Schmelzer, Reyna

Dortmund spielt mit der gleichen Startelf wie am Freitag in der Bundesliga beim 4-0 gegen Frankfurt. Auch in den ersten beiden Pflichtspielen 2020 in der Bundesliga in Augsburg und gegen Köln vertraute Lucien Favre 2-mal in Folge dem gleichen Team.

Für Piszczek ist es zudem der 50. Champions-League-Einsatz. Er ist der erste Spieler, der diese Marke im BVB-Trikot knackt.

Lukasz Piszczek bestreitet sein 350. Pflichtspiel für Borussia Dortmund und ist der 9. Spieler, der diese Marke für den BVB im Profi-Fußball knackt.

Manuel Akanji stand in der Gruppenphase in allen 6 Spielen in der Startelf, sitzt heute aber nur auf der Bank. Damit sind es nur noch 3 Dortmunder, die in dieser CL-Saison in allen Partien starteten (Bürki, Hummels und Hakimi).

Emre Can und Erling Haaland geben heute ihr CL-Debüt für den BVB, sie sind die Spieler Nummer 135 und 136, die für Dortmund in der Königsklasse zum Einsatz kommen.

PSG setzt auf folgende Aufstellung:

Navas - Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos - Meunier, Verratti, Gueye, Kurzawa - Di Maria, Neymar, Mbappe

Bank: Rico, Kehrer, Cavani, Icardi, Sarabia, Draxler, Kouassi

Bei Paris sind heute mit Navas, Thiago Silva, di Maria und Gueye nur 4 Spieler in der Startelf, die auch am Samstag im letzten Ligaspiel (4-4 in Amiens) begannen.

Die Parises Startelf kommt im Schnitt auf 28 Jahre und 187 Tage und ist damit über 2 Jahre älter als der BVB (26 Jahre, 29 Tage).

Mauro Icardi sitzt erstmals in der Champions League beim Anpfiff nur auf der Bank. Sowohl letzte Saison bei Inter als auch in dieser Saison in Paris war er in allen 12 (Gruppen-)Spielen in der Startelf.

Vor Duell mit PSG: BVB verpflichtet Can fest

Emre Can hat Borussia Dortmund in kürzester Zeit von sich überzeugt. Wie der Verein am Dienstag vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain (21.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) bekannt gab, wird der von Juventus Turin zunächst ausgeliehen Nationalspieler im Sommer fest verpflichtet.

Can (26) erhält beim BVB mit Leih-Ende am 1. Juli einen Vertrag bis 2024. Für den BVB hat er im defensiven Mittelfeld bisher drei Spiele absolviert. Die Ablösesumme soll rund 25 Millionen Euro betragen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG (Paris St. Germain) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dortmund und Paris trafen zuvor nur in der Gruppenphase der 2010/11 aufeinander, damals gab es 2 Remis (1-1 in Dortmund, 0-0 in Paris).

Dortmund schoss in jedem seiner 6 Champions-League-Heimspiele gegen französische Teams mindestens 2 Tore. Allerdings stellt die Borussia die schwächste Offensive aller 16 Achtelfinalisten (nur 8 Tore in der Gruppenphase).

Dortmund kam in den letzten 5 Champions-League-Saison nur 1-mal über das Achtelfinale hinaus, und zwar 2016/17 unter dem jetzigen PSG-Trainer Thomas Tuchel. Damals scheiterte die Borussia im Viertelfinale an Monaco.

Dortmund verlor 4 seiner letzten 6 Heimspiele in der Champions-League-K,o.-Phase (2 Siege), darunter die letzten beiden (2016/17 mit 2-3 gegen Monaco, 2018/19 mit 0-1 gegen Tottenham).

Die letzten 22 Dortmunder Tore in der Champions League fielen alle aus dem Spiel heraus, kein anderer Achtelfinalist hat aktuell eine derartige Serie.

Paris steht zum 8. Mal in Folge in der K.o.-Runde der Champions League, eine längere Serie haben aktuell nur Real Madrid (23-mal), Barcelona (16-mal) und Bayern (12-mal) am Laufen. Allerdings kamen die Franzosen in dieser Zeit nie über das Viertelfinale hinaus und scheiterten zuletzt 3-mal in Folge im Achtelfinale.

Paris kassierte in der Gruppenphase dieser Champions-League-Saison nur 2 Gegentore, weniger als jedes andere Team.

Keines der 26 Spiele von Paris in der K.o.-Phase der Champions League endete torlos. Kein anderes Team trat mindestens ebenso häufig an, ohne dabei 0-0 zu spielen.

Die 3 jüngsten Spieler, die seit 2018/19 in der Champions League mindestens 3 Tore und 3 Assists auf dem Konto haben, spielen bei Dortmund (Jadon Sancho, 19 und Achraf Hakimi, 21) bzw. Paris (Kylian Mbappé, 21).

Paris-Stürmer Kylian Mbappé war in 30 Champions-League-Spielen an 30 Toren direkt beteiligt (19 Tore, 11 Assists). Gegen kein Team traf er in der Champions League häufiger als gegen Dortmund (3-mal).

PSG-Trainer Thomas Tuchel gewann keines seiner 5 Gastspiele in Dortmund (2 Remis und 3 Niederlagen mit Mainz zwischen 2009 und 2014).

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG im LIVE-TICKER: Bürki glaubt an Chance

Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund geht optimistisch in das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Achtelfinale am Dienstag.

"Wir sind jederzeit in der Lage, Tore zu erzielen. Paris ist natürlich offensiv auch sehr gefährlich, aber sie sind auch verwundbar", sagte der Schweizer zu Sport1 und führte aus: "Wir müssen als Team auftreten und gut verteidigen. Das Spiel gegen Barcelona muss uns vor Augen führen, dass auch gegen Paris alles möglich ist. Wir haben hinten nichts zugelassen. Wenn wir so spielen und sogar noch treffen, dann ist im Rückspiel alles möglich."

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG im LIVE-TICKER: Als Ronaldinho Borussia Dortmund absagte und stattdessen nach Paris wechselte

2001 wollte sich der BVB ein Mega-Talent aus sichern, sein Name: Ronaldinho. Der spätere Weltfußballer ging dann aber doch zu PSG.

Die genauen Hintergründe gibt es in der kompletten Story .

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute - Tuchel zurück beim BVB: "Sicherlich keine großen Freunde"

Der schmutzigen Scheidung folgten zweieinhalb Jahre Eiszeit. Nun kehrt Thomas Tuchel nach Dortmund zurück.

Der Empfang tat überhaupt nicht weh. Er habe schon viele bekannte Gesichter gesehen, berichtete Thomas Tuchel nach der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, die er einst im Streit verlassen hatte. Schnell schob er nach: "Auch viele freudige."

Die schmutzige Scheidung von Borussia Dortmund ist beim Trainer von Paris St. Germain angeblich vergeben und vergessen, zumindest ein Anschein von Harmonie eigentlich beiderseits erwünscht. Dennoch hatte Tuchel als Reaktion auf ein Friedensangebot eine frostige Stichelei zurückbekommen, die Hans-Joachim Watzke bestens in einem Strauß Komplimente versteckte.

Emotionen spielten beim knisternden Aufeinandertreffen der Alphatiere gar keine Rolle, sagte der Boss von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-STREAM) im DAZN -Interview: Schließlich "kommt ja nicht Jürgen Klopp zurück". Autsch. Andere ehemalige Weggefährten sahen das offensichtlich lockerer.

PSG vor Achtelfinale gegen BVB unter Druck

Dass Tuchel und sein früherer Chef "sicherlich keine großen Freunde mehr werden" (Watzke), ist derzeit ohnehin nicht sein Hauptproblem. Ihm sitzen nach drei Achtelfinal-Knockouts von PSG in Serie die katarischen Investoren im Nacken, die mit Meistertiteln oder dem Ligapokal nicht annähernd zu besänftigen sind.

Schlimmer als das Last-Minute-Aus gegen eine "Jugendgang" von im Vorjahr (2:0/1:3) kann es für Tuchel 2020 nicht kommen. Muss es auch nicht. "Wenn's gleich wird, ist's schlimm genug. Ich war mental tot", sagte der 46-Jährige, der um das "bizarre Scheitern" seiner Mannschaft in den vergangenen Jahren weiß. 2017 fegte PSG den FC Barcelona mit 4:0 aus dem Prinzenpark - und verlor das Rückspiel 1:6. Ein Drama.

Damals trainierte Tuchel noch die Dortmunder, bevor er sich in Folge des Bombenanschlags auf den BVB-Bus von Watzke entzweite. Er legte danach ein Sabbatjahr ein, lernte Französisch und ging nach Paris, wo er schon drei jener Titel holte, die den Kataris nahezu egal sind: französischer Meister 2019 (2020 ist nur noch Formsache), französischer Supercupsieger 2018 und 2019.

Ohne den ganz großen Wurf in der Königsklasse wird sich Tuchel im Schlagschatten des Eiffelturms nicht lange halten können. Der Druck ist immens - und steigt weiter. Die Geldgeber, die 222 Millionen Euro für die Diva Neymar ausgaben und 180 Millionen für Kylian Mbappe, der neuerdings auch zu Eskapaden neigt, fordern Ergebnisse: gerne in Form eines silbernen Henkelpokals.

Tuchel verpackt das, "weil es im Inneren des Sturms am ruhigsten ist". Notfalls setzt er auf Meditation, Yoga oder eine Runde auf dem Laufband. Ohnehin will er beim Thema Fußball eigentlich nicht groß aus der Haut fahren. "Ich habe schon meiner Oma, die sich immer fürchterlich aufregt bei Spielen, immer gesagt: Es ist am Ende nur Sport. Wir operieren keine Kinder, wir retten keine Leben", berichtete er.

Doch Worte sind keine Taten. Als seine Mannschaft (ohne Neymar und Mbappe) die Generalprobe beim SC Amiens (4:4) in den Sand setzte, war es mit der Gelassenheit nicht mehr weit her. In einer feurigen Rede wechselte Tuchel vom Französischen ins Englische und wieder zurück.

"Die ganze Welt denkt jetzt: Oh, sie werden unruhig, unruhig, unruhig, sie haben viele Probleme", sagte Tuchel mit Zynismus in der Stimme, "aber nein. Das ist das Leben! Das ist Fußball!" Er habe viel Vertrauen in seine Mannschaft, der allerdings die Mentalität gefehlt habe: "Nach fünf Minuten war ich sehr wütend."

In Dortmund wird es ein ganz anderes Spiel werden. Nach zweieinhalb Jahren Eiszeit biete es aber "keine Bühne, um irgendetwas aufzuarbeiten".

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick