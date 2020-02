BVB vs. PSG heute kostenlos im LIVESTREAM mit DAZN sehen: Der Probemonat

Borussia Dortmund trifft in der Champions League auf PSG. Goal verrät, wie Ihr das Duell völlig kostenlos im LIVESTREAM anschauen könnt.

Der Tabellendritte der trifft auf die beste französische Mannschaft der vergangenen Jahre! Der BVB hat am Dienstagabend PSG in der UEFA zu Gast. Anpfiff ist um 21 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

Die Schwarz-Gelben gewannen am vergangenen Freitag mit 4:0 gegen Eintracht Frankfurt und kehrten damit zurück in die Erfolgsspur. PSG dagegen kam gegen nur zu einem 4:4-Unentschieden. Dabei war das Team von Thomas Tuchel bereits mit 3:0 in Führung gewesen.

Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League ist schwer einzuschätzen, da beide Teams zuletzt offensiv glänzten, in der Defensive jedoch große Lücken offenbarten. Das Rückspiel in Paris findet hingegen dann am 11. März um 21 Uhr im Prinzenpark statt.

BVB vs. PSG kostenlos im LIVESTREAM mit DAZN sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten und zu dem Probemonat, den Ihr bei DAZN ergattern könnt.

Mehr Teams

BVB vs. PSG: Das Champions-League-Achtelfinale auf einen Blick

Duell BVB vs. PSG Datum Dienstag, 18. Februar 2020 - 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

BVB vs. PSG heute im LIVESTREAM von DAZN sehen

Das Spiel gegen wird am Dienstagabend live und exklusiv vom Ismaninger Streamingdienst DAZN gezeigt / übertragen.

DAZN hat sich in den vergangenen Jahren stets weiterentwickelt und sich mittlerweile die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League gesichert. Zwar zeigt der Sender nicht jedes einzelne Spiel der Königsklasse, aber das Match von Borussia Dortmund gegen den Spitzenklub der könnt Ihr nur live und exklusiv bei DAZN sehen. Hier gibt es alle weiteren Streams in der Übersicht.

Die vollen 90 Minuten starten um 21 Uhr, bis dahin solltet Ihr angemeldet sein. Habt Ihr kein Abonnement beim Streamingdienst, dann besteht die Möglichkeit, jederzeit eines abzuschließen. Um 20.40 Uhr beginnen die Vorberichterstattungen zum Champions-League-Achtelfinale. Hier erhaltet Ihr Infos zum Login beim Sender.

BVB vs. PSG heute im LIVESTREAM von DAZN sehen - alle Infos zur Übertragung:

Vorberichte : ab 20.40 Uhr

: ab 20.40 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jan Mertesacker

Kleine Randnotiz: Wenn Ihr die Begegnung BVB vs. PSG in voller Länge sehen wollt, dann kommt an diesem Dienstag einzig und allein DAZN infrage. Reichen Euch Ausschnitte des Spiels in der Konferenz, dann kommt Sky (der zweite Sender mit Übertragungsrechten an der Bundesliga) ins Spiel. Alle Infos zur Übertragung findet Ihr unten im Artikel.

BVB vs. PSG heute kostenlos im LIVESTREAM von DAZN sehen: Der Probemonat

Wir wissen nun also, dass BVB gegen PSG heute im LIVESTREAM von DAZN gezeigt / übertragen werden. Meldet Euch einfach an, dann könnt Ihr direkt loslegen und die Begegnung der Champions League in voller Länge live anschauen. Doch eines haben wir bisher noch verheimlicht.

DAZN zeigt BVB vs. PSG heute kostenlos mit dem Probemonat im LIVESTREAM

Denn der Ismaninger Streamingdienst zeigt / überträgt nicht nur die Begegnung in voller Länge, sondern hat das Spiel auch noch kostenlos für Euch im Angebot. BVB vs. PSG könnt Ihr mit dem für jeden Neukunden möglichen Gratismonat live im Stream sehen.

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat. Also meldet Euch noch vor dem Anpfiff um 21 Uhr an und sichert Euch 30 Testtage beim Streamingdienst. Dann könnt Ihr nicht nur das Champions-League-Achtelfinale vom BVB sehen, sondern beispielsweise auch am Mittwoch das Duell vs. .

Nach den ersten 30 Tagen zahlt Ihr nur 11,99 Euro pro Monat. Alternativ könnt Ihr auch das Jahresabonnement wählen und 119,99 Euro zahlen. Mit diesem spart Ihr dann rund zwei Euro pro Monat. Wie Ihr zahlen könnt? Dies erfahrt Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

BVB vs. PSG heute kostenlos im LIVESTREAM auf der DAZN-App sehen

BVB vs. PSG wird am Dienstag um 21 Uhr im LIVESTREAM von DAZN gezeigt / übertragen. Mit dem Gratismonat seht Ihr das Spiel also kostenlos, sofern Ihr Neukunde werdet.

DAZN bietet Euch die Möglichkeit, die vollen 90 Minuten auf verschiedensten technischen Geräten zu schauen. Das liegt daran, dass Ihr das Spiel entweder im Internet auf www.dazn.com oder auch auf Smartphone, Tablet, Smart-TV oder anderen Geräten mit der DAZN-App zu sehen.

BVB vs. PSG heute kostenlos im LIVESTREAM sehen: Download der DAZN-App

Die DAZN-App ist dabei der Schlüssel zu Eurem Glück. Ihr könnt diese in jedem App- bzw. Play-Store kostenfrei herunterladen und dann ganz einfach fortfahren, indem Ihr Euch mit Eurem Account anmeldet. Und: Auch Amazon Fire TV Stick und auf der Playstation 4 sind weitere Optionen.

Was braucht man also noch? Der Streamingdienst DAZN stellt für alle internetfähigen Empfangsgeräte eine kostenfreie App bereit. Mit einem Klick auf einen der entsprechenden Links kommt Ihr direkt zum App-Store, bzw. dem Ansprechpartner für Euer jeweiliges System.