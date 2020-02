BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Das Freitagsspiel der Bundesliga live | 1:0

Eintracht Frankfurt oder der BVB - wer holt den Dreier am Freitagabend? Hier im LIVE-TICKER verpasst Ihr keine Sekunde der Partie aus Dortmund.

Der 22. Spieltag der wird am Freitag mit der Begegnung zwischen BVB ( ) und eröffnet. Anpfiff der Partie im Signal Iduna Park ist um 20.30 Uhr . Hier gibt's die Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT 1:0 Tore: 1:0 Piszczek (33.) Aufstellung BVB Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland Aufstellung SGE Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Rode, Sow - Gacinovic, Kostic - Silva Gelbe Karten: Chandler (22./SGE)

35' Dortmund bleibt nach dem Führungstor am Drücker, die Frankfurter haben einen Wirkungstreffer kassiert, an dem sie nun erst einmal zu Knabbern haben.

TOOOR! Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1:0 | Torschütze: Pisczczek

33' Lukasz Piszczek lässt die BVB-Fans jubeln! Nachdem die Frankfurter den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekommen, bringt schließlich Hakimi die Kugel von der rechten Seite zurück an die Strafraumgrenze. Piszczek steht unbewacht an der Strafraumgrenze - und sein Flachschuss mit links dann den Weg durchs Gewühl genau unten ins rechte Eck. Trapp fliegt vergeblich hinterher. Es ist das erste Saisontor für den Außenverteidiger.

32' Sancho zieht von links in die Strafraummitte, findet dort aber keine freie Schussbahn. Nach dem Abspiel nach rechts kommt Hakimi immerhin zu einem Flach"schüsschen". Keeper Trapp fängt den Ball aber locker ab.

Mehr Teams

30' Die erste halbe Stunde ist vorbei. Noch immer warten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den ersten Abschluss in dieser Partie, der zum Tor durchkommt. Der BVB steht weiter bei vier Abschlüssen, die Gäste haben es einmal erfolglos probiert.

28' Die Pressing-Phase der Hessen geht weiter. Tief in der gegnerischen Hälfte wird nun mal über einen längeren Zeitraum der BVB-Aufbau angelaufen. Das alles aber mit kontrolliertem Risiko: Nur Andre Silva und Gacinovic betreiben das Pressing intensiv, alle anderen Feldspieler sind nach hinten zum Absichern orientiert.

26' Da sich die Dortmunder im Moment mit eigenem Aufbau schwer tun, trauen sich die Frankfurter ein bisschen weiter nach vorne. Mehr als ein Chandler-Schuss aus der Distanz weit am Tor vorbei springt dabei aber nicht heraus.

24' Die ersten 15 Minuten der Partie waren deutlich unterhaltsamer als die zurückliegenden zehn. Wir wären bereit für mehr Offensivfußball und vor allem mehr Strafraumszenen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: GELLBE KARTE

22' Ein Foul an Emre Can im Mittelfeld bringt Timothy Chandler seine dritte Gelbe Karte in dieser Saison ein.

20' Frankfurts Passquote liegt nur bei etwas über 50 Prozent. Ein Grund dafür ist das starke Pressing des BVB. Die Dortmunder lassen ihren Gegenspielern wirklich nicht viel Zeit am Ball.

18' Nach gut 15 Minuten haben die Gastgeber etwa 75 Prozent Ballbesitz zu verzeichnen. Dazu kommen 60 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Die statistischen Daten unterstreichen den Eindruck beim Gucken dieses Spiels: Frankfurt läuft meist dem Geschehen hinterher. Der BVB hat die berühmten Feldvorteile, macht daraus in Sachen Chancen (vier Abschlüsse, keiner aufs Tor) bisher aber wenig.

17' Nach einer Guerreiro-Flanke fälscht Ilsanker den Ball im Strafraum in Richtung Trapp ab. Der Eintracht-Keeper ist aber in der Mitte seines Tore aufmerksam und fängt diesen Querschläger sicher ab.

15' Vor allem Guerreiro auf der linken Seite kommt bei seinen Vorstößen immer wieder relativ weit, er beschäftigt die Abwehr der Hütter-Elf extrem. Auf der anderen Seite hält sich Hakimi in dieser Hinsicht bisher noch etwas zurück.

14' Rode räumt als "Sechser" vor dem Strafraum mit einer Grätsche auf. Immerhin: Die Eintracht ist im Zentrum meist früh genug zur Stelle, um brenzlige Szenen für das eigene Tor zu verhindern.

12' Dortmund bestimmt das Spielgeschehen, der Ball befindet sich fast ständig in der Frankfurter Feldhälfte. Die Gäste haben Mühe, gegen die schnell vorrückenden und sicher kombinierenden Gastgeber in die Zweikämpfe zu kommen.

11' Die Dortmund-Fans fordern zaghaft Strafstoß nach einem Zweikampf zwischen Hinteregger und Haaland in der Box. Schiri Dankert lässt in dieser Szene aber zu Recht weiterspielen.

10' Andre Silva versucht es aus der Distanz, schießt aber weit am BVB-Tor vorbei.

9' Pfostentreffer! Guerreiro schlenzt den Ball von halbrechts aus etwa 20 Metern mit links um die Mauer - und dann an die rechte Stange des Eintracht-Gehäuses.

8' Auch aus diesem Standard - hoch in den Strafraum getreten - schlägt Dortmund kein Kapital.

7' Rode klärt gegen Hakimi auf Kosten des zweiten Eckstoßes in dieser Partie.

5' Dortmund wehrt sich, jagt nach Ballverlust in der eigenen Hälfte energisch die Kugel. Mit Erfolg: Nach der Rückeroberung folgt der Konter über Hazard auf der linken Seite. Schließlich wehren die Frankfurter dessen Schuss zur Ecke ab. Die bringt dann keine Gefahr für das SGE-Gehäuse.

4' Emre Can grätscht im eigenen Strafraum hinten rechts Kostic mit Risiko, aber fair den Ball vom Fuß.

4' Dortmund kontrolliert den Ball, Frankfurt stellt hinten die Räume zu. Das der erste Eindruck vom Spielgeschehen.

2' Eine erste Flanke von der linken Seite kommt zwar beim ins Zentrum gerückten Guerreiro an, er kann den Ball nahe der Strafraumgrenze aber nicht kontrolliert verarbeiten.

1' Dortmund spielt in schwarzen Hosen und gelben Trikots. Die Frankfurter haben zu weißen Shirts und Shorts gegriffen in der Kabine.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Das Spiel beginnt. Anstoß haben die Gäste.

Vor Beginn | Zur Tabellenkonstellation heute: Dortmund kann mit einem Sieg heute - es wäre der zwölfte in dieser Saison - Tabellenführer München und den Zweiten Leipzig unter Druck setzen. Bis auf einen Punkt würde der Rückstand zur Spitze schmelzen. Frankfurt bleibt auch im Falle eines "Dreiers" auf Rang 8. Aber man könnte näher ans obere Tabellendrittel rücken.

Vor Beginn | Der bislang letzte Sieg in Dortmund gelang Frankfurt in der Bundesliga übrigens fast genau vor zehn Jahren: Am 7. Februar 2010 gewann die Eintracht durch einen Treffer von Alex Meier (74.) mit 3:2. Lang, lang ist es her. Es folgten acht BVB-Siege vor heimischem Publikum in Folge. Heute bestreiten beide Mannschaften übrigens ihr 99. Pflichtspiel gegeneinander. 47 Dortmunder Erfolgen stehen 32 der Frankfurter gegenüber.

Vor Beginn | Im Hinspiel bekamen die Zuschauer einiges geboten: Zweimal ging der BVB in Führung - durch Witsel in der 11. Minute und durch Sancho in der 66. -, aber Silva (43.) und Delaney per Eigentor (88.) sorgten für die Ausgleichstreffer. Dortmund war vor allem vor der Pause überlegen gewesen, hatte es aber versäumt, weitere Chancen in weitere Tore zu münzen. Das Unentschieden war am Ende ein gerechtes Ergebnis.

Vor Beginn | Dortmund wird vor allem die Offensive des heutigen Gegners sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen. Kostic und Chandler trafen zuletzt doppelt, Andre Silva einmal. Hinter den Top-3 FC Bayern (58), Leipzig (53) und Dortmund (59) sowie den Gladbachern (38) stellt die Eintracht immerhin den fünftbesten Sturm der Liga.

Vor Beginn | Drei Siege aus den vier Ligaspielen in diesem Jahr haben die Hessen wieder an das obere Tabellendrittel herangeführt. Viel Grund zum Wechseln hat Trainer Adi Hütter nach dem jüngsten 5:0 gegen Augsburg nicht. Rode besetzt wieder einer der beiden Positionen im defensiven Mittelfeld, für ihn muss Kohr mit der Jokerrolle vorlieb nehmen. Die Eintracht bleibt beim 4-2-3-1.

Vor Beginn | Die Gastgeber müssen nicht nur wie schon zuletzt beim 3:4 in Leverkusen auf Marco Reus, sondern heute auch auf den angeschlagenen Julian Brandt verzichten. Für ihn rückt Thorgan Hazard in die BVB-Startelf. Für Akanji (Bank) spielt hinten Lukasz Piszczek. Ob Dortmund mit einer Dreier- oder Viererkette beginnt? Abwarten! Beides ist mit diesem Personal möglich.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung

Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland

Bank: Hitz - Dahoud, Götze, Schulz, Akanji, Balerdi, Morey, Schmelzer, Reyna

Beim BVB gibt es nach dem 3-4 in Leverkusen 2 Änderungen: Thorgan Hazard und Lukasz Piszczek starten für Julian Brandt (verletzt) und Manuel Akanji (Bank).

Erstmals seit dem 3-3 gegen Paderborn am 12. Spieltag sitzt Akanji in der Bundesliga zum Beginn nur auf der Bank.

Erstmals seit dem 3-3 gegen Paderborn am 12. Spieltag fehlt Julian Brandt in der BL-Startelf des BVB.

Vorzeichen? Der BVB verlor in dieser Saison alle 3 BL-Spiele, in denen Marco Reus in der Startelf fehlte.

Unersetzlich: Achraf Hakimi ist der einzige Spieler auf dem Platz, der in allen 22 BL-Spielen dieser Saison zum Einsatz kam, auch heute steht er wieder in der Startelf.

Das ist die Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Rode, Sow - Gacinovic, Kostic - Silva

Bei Eintracht Frankfurt gibt es nach dem 5-0 gegen Augsburg nur eine Änderung: Sebastian Rode startet für Dominik Kohr (Bank).

Jubiläum: David Abraham bestreitet heute sein 150. Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Dortmund gewann 44 der 93 Bundesliga-Duelle gegen Eintracht Frankfurt – gegen keinen anderen Klub feierten die Westfalen so viele Siege.

Gegen kein anderes aktuelles BL-Team ist Eintracht Frankfurt so lange sieglos wie gegen Borussia Dortmund (6 Spiele, 3 Remis und 3 Niederlagen).

Eintracht Frankfurt verlor die letzten 8 BL-Gastspiele beim Borussia Dortmund allesamt bei 6-25 Toren. Zuletzt gab es beim 3-2 im Februar 2010 etwas Zählbares für die Hessen.

Borussia Dortmund erzielte 18 Tore in den ersten 4 Rückrundenpartien und stellte damit den Bundesliga-Rekord von 1973/74 und Bayern München 1983/84 ein.

Borussia Dortmund ist als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison zu Hause ungeschlagen (7 Siege, 3 Remis). In der Vorsaison gab es die erste und einzige Heimniederlage erst im 16. Heimspiel (2-4 gegen den ).

Bereits 6-mal in dieser Saison kassierte Borussia Dortmund in der Bundesliga 3 oder mehr Gegentore. 32 Gegentore nach 21 Spieltagen wie aktuell hatte der BVB zu diesem Zeitpunkt zuletzt 2007/08 hinnehmen müssen (damals sogar 36).

Dortmunds Mats Hummels erzielte in Leverkusen sein erstes Saisontor und traf damit als einziger Spieler in jeder der jüngsten 12 Spielzeiten in der Bundesliga (seit 2008/09).

Eintracht Frankfurt holte aus den ersten 4 Rückrundenspielen 10 Punkte (3 Siege, 1 Remis), das gelang der SGE zuvor nur 1969/70 (damals allerdings bei schlechterer Tordifferenz als aktuell).

Eintracht Frankfurt holte aus den 4 Spielen dieser Saison am Freitag starke 10 Punkte und verlor in der Bundesliga nur 1 der vergangenen 18 Freitagspartien (9 Siege, 8 Remis): im September 2018 mit 1-3 – ausgerechnet in Dortmund …

Frankfurts Timothy Chandler erzielte in seinen letzten 4 Bundesliga-Spielen 4 Tore und damit mehr als in seinen ersten 106 BL-Einsätzen für die Eintracht zusammen (3). 2020 schoss nur Dortmunds Erling Haaland mehr Tore (7).

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute ... im TV - im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 22. Spieltag eröffnet. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM läuft .

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: BVB - Borussia Dortmund hat angeblich Adi Hütter auf Liste für mögliche Favre-Nachfolge

Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt befindet sich angeblich auf einer Kandidatenliste , die Borussia Dortmund für die Zeit nach einer möglichen Trennung von Trainer Lucien Favre in der Hinterhand haben soll. Der BVB kassierte zuletzt zwei empfindliche Niederlagen gegen ( ) und (Bundesliga).

Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung vor dem direkten Duell beider Mannschaften am Freitagabend (20.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) berichtet, beobachte der BVB die Entwicklung Hütters genau. Auch die Bild bringt Hütter als möglichen Favre Nachfolger ins Spiel und verweist auf eine angebliche Ausstiegsklausel in dessen bis 2021 gültigen Vertrag bei der Eintracht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Kommentatoren-Legende Werner Hansch über seine Anfänge: "Eine Verkettung von Zufällen"

Kommentatoren-Legende Werner Hansch kehrt zurück : Der mittlerweile 81-Jährige kommentiert am Freitag das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt ab 20.30 Uhr live auf DAZN. Zuvor sprach er im Interview mit DAZN unter anderem über die Anfänge seiner Kommentatorenkarriere sowie die Einsicht nach den Spielen.

"Es ist eine unwiederholbare Verkettung von Zufällen", verriet Hansch mit Blick auf seine Anfänge als Fußballkommentator: "Am Anfang hat mich ein Kollege gezwungen, ihn als Stadionsprecher beim FC Schalke zu vertreten. Ich war 35 Jahre alt, hatte noch nie ein Bundesligaspiel gesehen."

Und nächsten Freitag zeigen wir euch dann #BVBSGE - mit Werner Hansch! pic.twitter.com/G677hcAQc9 — DAZN DE (@DAZN_DE) February 7, 2020

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - "Entfesselungskünstler" Favre in der Klemme: "Es kommt schon"

Vorne ein Traum, hinten ein Torso: Lucien Favre muss bei Borussia Dortmund die ewige Dysbalance zwischen Angriff und Verteidigung hinbekommen. Ansonsten wird es mal wieder eng.

Lucien Favre ist ein wahrer Entfesselungskünstler. Wann immer es für den Trainer von Borussia Dortmund eng wurde, hat er sich irgendwie herausgewunden - zuletzt in der Vorweihnachtszeit. Nun muss der Schweizer endlich die ewige Dysbalance zwischen genialem Angriff und grausiger Abwehr hinbekommen: Kann er das nicht, steckt er wieder in der Klemme.

"Wir müssen das unbedingt viel, viel besser machen, ja", sagte Favre vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN). Auch aus Eigeninteresse: Die "Woche zum Vergessen" (Sebastian Kehl) mit den Niederlagen bei Werder Bremen (2:3, DFB-Pokal) und Bayer Leverkusen (3:4, Bundesliga) nährt wieder Zweifel am Taktik-Nerd Favre, der das Problem absurder Gegentore nicht abstellen kann.

"Es wird schon kommen", sagt Favre, die einzige Lösung "ist Arbeit, Arbeit, Arbeit". Die Ansagen von Sportdirektor Michael Zorc aber werden deutlicher: "Wir kriegen zu viele Gegentore. Dadurch bringen wir uns oft um den Lohn unserer Arbeit. Wir haben viele Spiele gehabt, wo du das Gefühl hattest, dass du sie auch gewinnen kannst. Tore schießen wir genug."

Gegen Mainz, in Hoffenheim, gegen Leipzig, gegen Paderborn hat der BVB Punkte geradezu verschenkt. Der neue "Wunderstürmer" Erling Haaland kann kaum so viele Tore schießen, wie seine Mannschaft hinten kassiert: Erst der auf dem zwölften Platz hat mehr Gegentore als die Dortmunder 32 hinnehmen müssen. Vorne hingegen sind 59 BVB-Tore der Ligabestwert.

Favre stehe "voll im Regen", schrieb der kicker am Donnerstag. Allerdings sei der Job des 62-Jährigen selbst im Falle einer weiteren Niederlage am Freitag (noch) nicht in Gefahr. Die "rote Linie", so ist zu vermuten, verläuft für die Vereinsführung zwischen Platz vier und Platz fünf, also zwischen und .

Zwei Punkte liegt der BVB in der sehr engen Tabelle noch vor dem Fünften Leverkusen, der das direkte Duell mit zwei Toren innerhalb von 82 Sekunden von 2:3 auf 4:3 drehte. "Natürlich war das enttäuschend", sagt Favre. Was ihm mal wieder hilft: Sofort verfügbare Alternativen auf dem Trainermarkt sind rar.

Gegen Frankfurt, das zuletzt in Pokal und Bundesliga schlug (3:1/2:0), muss Favre offensiv umstellen. Sowohl Julian Brandt (Außenbandanriss) als auch Marco Reus (Muskelverletzung) fehlen. Aber der Angriff ist ohnehin nicht des Trainers Problem - und es gibt ja noch Erling Haaland.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt:

BVB: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho

Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho SGE: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Rode - Chandler, Gacinovic, Kostic - Silva

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick