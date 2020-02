BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Die Aufstellung zum Champions-League-Achtelfinale

Zum Hinspiel des Achtelfinales der UEFA Champions League kommt PSG zum BVB (Borussia Dortmund). Goal wirft einen Blick auf die mögliche Aufstellung.

Lucien Favre gegen Thomas Tuchel, gegen - das Duell zwischen dem BVB ( ) und PSG ist auch ein Duell der Trainer. Goal blickt auf das Hinspiel des Achtelfinales der UEFA voraus und befasst sich mit der personellen Situation.

Im Signal Iduna Park wird am Dienstagabend um 21 Uhr die Ausgangslage für das Rückspiel in Paris geschaffen. Für Thomas Tuchel, der einst bei Borussia Dortmund auf der Kommandobrücke stand, ist es eine Rückkehr in seine alte Heimat.

Wie wird Tuchel aufstellen? Und wen beordert Lucien Favre am Dienstag in die erste Elf? Goal liefert alle Informationen zu der Mannschaftsaufstellung beider Teams und beäugt dabei die personelle Situation beim BVB und auch bei PSG ganz genau.

Um 21 Uhr wird der Kracher zwischen Borussia Dortmund und PSG angepfiffen. Um 20 Uhr erfahrt Ihr genau hier, wie Tuchel und Favre ihre Mannschaften aufstellen.

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG Datum Dienstag, 18. Februar 2020 - 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund (Deutschland) Zuschauer 66.099 Plätze (international)

BVB vs. PSG: So ist die Personalsituation bei Borussia Dortmund

Borussia Dortmund kann gegen PSG aus einer Vielzahl an Stars auswählen. Lucien Favre hat fast alle seine Spieler mit an Bord, lediglich drei Akteure können gegen PSG in der Champions League nicht auflaufen.

Diese sind jedoch recht namhaft: Kapitän Marco Reus fällt wegen einer Muskelverletzung aus, ebenso wie Nationalspieler Julian Brandt, der in den vergangenen Wochen einer der besten BVB-Spieler war. Thomas Delaney, Nationalspieler Dänemarks, ist indes noch mitten im Aufbautraining und kann auch nicht mitwirken.

Bei Brandt könnte es möglicherweise aber sein, dass es eine Blitz-Heilung gibt. Ob der Ex-Leverkusener auflaufen kann, wird sich allerdings erst kurzfristig entscheiden.

Favre wird am Dienstagabend dennoch auf fast die gleiche Elf bauen, die auch gegen zu überzeugen wusste. Die Dreierkette könnte demnach aus dem Piszczek sowie Mats Hummels und dem Ex-PSG-Verteidiger Zagadou bestehen.

Borussia Dortmund vs. PSG - Das ist die voraussichtliche BVB-Aufstellung:

Die mögliche BVB-Startelf: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho.

Diese Spieler fehlen dem BVB gegen PSG:

Julian Brandt (Bänderanriss)

Thomas Delaney (Aufbautraining)

Marco Reus (Muskelfaserriss)

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: So ist die Personalsituation bei

Thomas Tuchel hatte in den vergangenen Tagen ein paar Sorgenfalten auf der Stirn. Denn mit Neymar (Rippenverletzung) und Kylian Mbappe hatten gleich zwei seiner Stars leichte Wehwehchen. Auch deswegen setzten beide beim 4:4 in Amiens aus.

Zuletzt gab sich der Ex-BVB-Coach aber zuversichtlich, dass beide Offensivakteure für das Duell mit dem BVB fit werden. Ist dem wirklich so, werden beide auch in der Startelf stehen, so Tuchel.

Definitiv nicht mit im Kader ist der Ex-Dortmunder Abdou Diallo, der wegen Oberschenkelproblemen ausfällt. Thilo Kehrer ist dagegen eine Option für die Startformation, sieht aber Kapitän Thiago Silva und Presnel Kimpembe als Konkurrenten um einen Startelfeinsatz.

Zudem ist bei Ex-FCB-Mann Juan Bernat fraglich, ob es für einen Einsatz von Beginn an reicht. Er hatte zuletzt mit Wadenproblemen zu kämpfen, kehrte aber gegen Amiens für 29 Minuten aufs Feld zurück. Kurzawa wäre hier eine Alternative.

BVB vs. PSG - Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Paris Saint-Germain:

Die mögliche PSG-Startelf: Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Verratti - di Maria - Neymar, Icardi, Mbappe

Diese Spieler fehlen PSG gegen den BVB:

Colin Dagba (Knieverletzung)

Eric Maxim Choupo-Moting (nicht gemeldet)

Abdou Diallo (Oberschenkelverletzung)

Leandro Paredes

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Die Dortmunder Aufstellung in den letzten drei Spielen

Borussia Dortmund fand am vergangenen Wochenende wieder in die Spur, als man Eintracht Frankfurt mit 4:0 aus dem Signal Iduna Park schoss. Zuvor musste der BVB aber zwei Pflichtspielniederlagen in Folge hinnehmen. In Bremen flog man beim 2:3 aus dem Pokal, ein paar Tage später setzte es dann eine schmerzhafte 3:4-Pleite in Leverkusen.

Die Startelf: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho

Die Startelf: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Can - Hakimi, Brandt, Sancho - Haaland.

Die Startelf: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Brandt, Schulz - Hazard, Reus, Sancho

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Die Aufstellung von Paris Saint-Germain in den letzten drei Spielen

Parsi Saint-Germain war in den vergangenen drei Duellen in absoluter Torlaune. Die Mannschaft von Thomas Tuchel, die übrigens gegen Lyon, in und in Amiens nie mit der gleichen Mannschaft auflief, erzielte in diesen Begegnungen satte 14 Tore. Nach dem 4:2-Heimsieg über OL zog man im Pokal bei Dijon in die nächste Runde ein. Die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den BVB dagegen ging in die Hose: Nach 0:3-Rückstand kam man in Amiens aber immerhin noch zu einem 4:4.

Die PSG-Startelf: Navas - Herrera, Kouassi, T. Silva, Bakker - Di Maria, Paredes, Gueye, Draxler - Cavani, Icardi

Die PSG-Startelf: Navas - Meunier, Kehrer, T. Silva, Bakker - Kouassi, Herrera - Sarabia, Draxler - Mbappe, Cavani

Die PSG-Startelf: Navas - Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Di Maria, Verratti, Gueye, Draxler - Mbappe, Icardi

BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG: Die Aufstellung im letzten direkten Duell

Borussia Dortmund und PSG trafen zuletzt im November 2010 aufeinander. Das Duell in der Gruppenphase der endete damals torlos mit 0:0. Mit folgenden Teams traten der BVB und PSG damals an.

BVB (Borussia Dortmund): Weidenfeller - Piszczek, Hummels, Subotic, Dede - Bender, Sahin - Blaszcykowski, Kagawa, Großkreutz - Barrios

PSG (Paris Saint-Germain): Edel - Jallet, Camara, Sakho, Tiene - Bodmer, Makelele - Sessegnon, Nene - Luyindula, Erdinc

