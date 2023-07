"Ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann": BVB bestätigt Verpflichtung von Offensiv-Talent Ousmane Diallo

Dass Ousmane Diallo zum BVB kommt, deutete sich zuletzt bereits an. Nun wurde die Verpflichtung perfekt gemacht.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Offensiv-Talent Ousmane Diallo vom spanischen Erstliga-Aufsteiger Deportivo Alavés zu Borussia Dortmund ist nun bestätigt.

WAS WURDE GESAGT? "Torgefährliche Spieler für die Außenpositionen werden überall gesucht. Wir sind froh, dass wir in Ousmane genau so jemanden verpflichten konnten", sagte BVB-Nachwuchschef Lars Ricken den Ruhr Nachrichten. "Er ist ein schneller Spieler, der mutig ins Eins-gegen-Eins geht. Er ist mit Sicherheit ein Spieler, der mit seiner individuellen Qualität den Unterschied ausmachen kann."

An Diallo soll indes auch der FC Bayern dran gewesen sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 16-Jährige ist zunächst für die U19 der Dortmunder eingeplant, soll Step by Step an die Profis herangeführt werden. "Unsere Aufgabe ist es nun, gemeinsam mit Ousmane dafür zu sorgen, dass er der beste Spieler wird, der er sein kann", betonte Ricken.

Diallo war 2020 von Las Palmas in die Jugend von Alavés gewechselt. Der Linksaußen ist spanischer Junioren-Nationalspieler, lief siebenmal für die U15 und dreimal für die U16 auf.