BVB statt Bayern? Dortmund verpflichtet wohl Top-Talent Ousmane Diallo

Ousmane Diallo war wohl bei mehreren großen Klubs begehrt. Nun soll sich der 15-Jährige für den BVB entschieden haben.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat sich offenbar mit Offensivtalent Ousmane Diallo aus dem Nachwuchs des spanischen Zweitligisten Deportivo Alavés auf einen Transfer im Sommer geeinigt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll sich der 15-Jährige für den BVB entschieden haben. Dem Bericht zufolge plant man den Linksaußen in Dortmund zunächst für die U19 ein und will ihn Schritt für Schritt an den Profibereich heranführen.

Diallo hatte neben dem BVB auch bei weiteren europäischen Topklubs Interesse geweckt. Im April hieß es noch, er stehe vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Und auch Real Madrid sowie Athletic Bilbao sollen den spanischen U16-Nationalspieler auf dem Zettel gehabt haben.

DAS BILD ZUR NEWS:

Imago Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Diallo spielt seit 2020 für Alavés, war seinerzeit aus der Jugendabteilung von UD Las Palmas gekommen.

Er lief siebenmal für Spaniens U15-Nationalmannschaft auf (zwei Tore), seit September vergangenen Jahres absolvierte er dann drei Partien für die U16 des dreimaligen Europameisters.