BVB offenbar erneut an Hugo Ekitiké von PSG interessiert - auch Eintracht Frankfurt mischt mit

Die Gerüchte um Hugo Ekitiké und ein Wechsel in die Bundesliga sind neu entfacht. Schlägt der BVB zu?

WAS IST PASSIERT? Hugo Ekitiké wurde in der Vergangenheit schon mehrfach mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun wurde die Gerüchteküche über ein Interesse des BVB an Ekitiké neu entfacht.

Wie RMC berichtet, könnte der Stürmer PSG nach einem Jahr schon wieder verlassen. Demnach sollen Bayer Leverkusen, Juventus Turin, West Ham United und Nottingham Forest an Ekitiké interessiert sein. Das Portal Le Meilleur du PSG bringt zudem Dortmund und Eintracht Frankfurt ins Spiel. Demnach habe der BVB sogar schon Kontakt zu den Parisern aufgenommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? In Dortmund wurde Ekitiké bereits vor seiner Leihe zu PSG anno 2022 gehandelt, ehe er diesen Sommer für 28,5 Millionen Euro fest in die französische Hauptstadt wechselte.

Bei Frankfurt könnte Ekitiké derweil Gegenstand eines Tauschgeschäfts werden. PSG zeigt angeblich weiterhin großes Interesse an SGE-Torjäger Randal Kolo Muani. Im Gegenzug könnte Ekitiké an den Main wechseln.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Ekitiké, der in Paris noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 besitzt, erzielte in der abgelaufenen Saison in 25 Einsätzen drei Treffer. Dabei stand er lediglich zwölfmal in der Startelf.