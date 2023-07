BVB: Nico Schulz kehrt wohl bald in Kader von Borussia Dortmund zurück

Ein Dortmunder Sorgenkind steht offenbar vor der Wiedereingliederung in den Kader.

WAS IST PASSIERT? Nicht zum ersten Mal während einer Transferperiode ist der beim BVB aussortierte und aktuell freigestellte Nico Schulz auf der Suche nach einem Verein.

Bislang hat der Linksverteidiger keinen neuen Arbeitgeber gefunden. Gelingt ihm das auch diesmal wie die vergangenen Male nicht, kehrt der 30-Jährige in den Kader des BVB zurück.

Laut Bild wird dies passieren, wenn Schulz in den nächsten eineinhalb Wochen keinen an ihm interessierten Verein liefern kann.

WAS IST DER HINTERGRUND? Schulz stand zuletzt vor über einem Jahr auf dem Platz für den BVB. Kein Wunder also, dass es kaum Interessenten für den Linksverteidiger gibt, der seit dem Trainingsstart am 5. Juli freigestellt ist.

Bis 2024 läuft sein Vertrag bei der Borussia noch. Findet er keinen neuen Klub, wird Schulz mit im Flieger sitzen, wenn sich der BVB vom 24. Juli bis 3. August in die USA begibt.

