Borussia Dortmund (BVB), News: Effenberg kritisiert Rose

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat BVB-Coach Marco Rose für seine Aussagen nach der Niederlage gegen Leipzig (1:2) kritisiert.

"Wenn Rose sagt, dass Hazard einen guten Linksverteidiger abgegeben hat, dann muss ich sagen, da blutet mir das Herz. Wenn ich so einen kreativen Spieler als linken Verteidiger aufbiete - so einen stellst du doch nicht nach hinten", machte der ehemalige Bayern-Star in seiner Sport1-Kolumne deutlich.

Zudem teilte er die Kritik vom Dortmunder Kapitän Marco Reus, sie sei zu "100 Prozent richtig". Reus hatte sich gegen die von Trainer Rose für die erste Halbzeit gewählte Taktik einer Fünferkette ausgesprochen und für eine Viererkette plädiert. Bei einer Fünferkette fehle dem BVB laut Effenberg "einer im Mittelfeld, und das Dortmunder Spiel ist ja nun eben schnell nach vorn angelegt."

Borussia Dortmund (BVB), News: Zorc springt Rose bezüglich Reus-Kritik zur Seite

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich nach der Kritik von Marco Reus am Spielsystem der Dortmunder bei der Niederlage gegen Leipzig (1:2) hinter Trainer Marco Rose gestellt.

"Was hätte der Trainer denn machen sollen? Wir hatten drei verletzte Linksverteidiger und Thorgan Hazard hat diese Position zuvor nie gespielt. Da kann ich schwer mit einer Viererkette spielen", führte Zorc im Gespräch mit Sport1 aus, nahm im gleichen Atemzug allerdings auch Kapitän Reus in Schutz: "Die Aussagen von Marco waren sicherlich dem großen Frust geschuldet direkt nach dem Spiel." Reus hatte sich für eine Vierer- statt der von Rose aufgestellten Fünferkette ausgesprochen.

Kritik am Spielsystem ist eben auch immer Kritik am Trainer 😳😳 pic.twitter.com/lnPJmveqDj — Goal Deutschland (@GoalDeutschland) November 6, 2021

Der BVB-Boss betonte zudem, dass die Mannschaft in der Lage sein müsse, beide Systeme zu spielen und wollte von internen Streitereien nichts wissen: "Beide haben gestern miteinander gesprochen. Alles ist völlig okay!"

Borussia Dortmund, News: BVB legt bei UEFA Beschwerde wegen Hummels-Rot ein

Borussia Dortmund wird bei der UEFA nach der Roten Karte gegen Mats Hummels beim Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam (1:3) eine Beschwerde einreichen.

Sportdirektor Michael Zorc erklärte gegenüber dem kicker: "Wir werden dazu eine deutliche Stellungnahme beim Verband abgeben. Darin werden wir darlegen, dass die TV-Bilder beweisen, dass es keine Rote Karte war und wir daher der Meinung sind, durch den Platzverweis schon gestraft genug worden zu sein."

Nach einem Zweikampf mit Ajax-Flügelspieler Antony war Hummels überraschend vom Platz gestellt worden, auch der VAR korrigierte die Entscheidung des Schiedsrichters nicht. Die Szene sorgte im Anschluss für hitzige Diskussionen.

Borussia Dortmund, News: Lindner wird nicht mehr für Wirtschaftsrat kandidieren

Christian Lindner, Parteichef der FDP, hat erklärt, dass er künftig nicht mehr für den Wirtschaftsrat von Borussia Dortmund kandidieren werde.

Auf Instagram betonte der Spitzenpolitiker, dass er dies "mit einem weinenden Auge" verkünden müsse: "Als BVB-Anhänger war mir die Mitgliedschaft in Gremien unseres Vereins eine Ehre und Herzenssache. Aber jetzt stehen bald Gremienwahlen in Dortmund an - und eine Fortsetzung ist mit meinen dienstlichen Verpflichtungen in Berlin nicht mehr vereinbar."

Lindner, der sich aktuell in Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen befindet und mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig Bundesminister sein wird, bleibt aber Vereinsmitglied: "Ich drücke die Daumen für ein schwarz-gelbes Revival in Berlin - sportlich, im Pokalfinale 2022. Und bei allen anderen Wettbewerben natürlich auch. Denn es gilt: einmal Borusse, immer Borusse."

