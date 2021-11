Borussia Dortmund nach der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig in der Bundesliga. Hier gibt es alle wichtigen Informationen rund um den BVB am Sonntag.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage zum Nachlesen:

Borussia Dortmund: Salzburgs Karim Adeyemi spricht über Transfergerüchte

Stürmer Karim Adeyemi hat sich zu den Gerüchten geäußert, die ihn mit einem Abschied von RB Salzburg in Verbindung bringen. Insbesondere in der Bundesliga soll großes Interesse an dem deutschen Nationalspieler bestehen, neben dem FC Bayern soll sich auch Borussia Dortmund mit dem 19-Jährigen befassen.

Nach der Begegnung mit Austria Wien (1:0) am Samstag betonte Adeyemi allerdings: "Nein, mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen, nur das ist alles, was für ich zählt", so der U21-Europameister am Mikrofon des TV-Senders Sky Sport Austria.

Auf die Nachfrage, ob ihm ein gelbes Trikot (als Anspielung auf das Interesse von Borussia Dortmund, Anm.) besser stehen würde, entgegnete er: "Mir steht rot und weiß ganz gut. Ich fühle mich hier wohl und genieße den Moment. Mein Kopf ist immer noch hier und eine Deadline gibt es auf jeden Fall nicht."

Auch Sportdirektor Christoph Freund betonte vor der TV-Kamera, dass in dieser Saison kein Transfer erfolgen werde: "Wir haben keinen Stress und haben mit ihm einen längerfristigen Vertrag. Es ist auch abgesprochen, dass diese Saison nichts mehr passieren wird." Adeyemi besitzt in Salzburg einen bis 2024 laufenden Vertrag.

Borussia Dortmund, News: Leipzigs Poulsen verwundert über schwachen BVB

Torschütze Yussuf Poulsen hat sich nach dem Heimsieg von RB Leipzig (2:1) verwundert über die Leistung von Borussia Dortmund gezeigt. "Wir waren gefühlt aggressiver und besser in den Zweikämpfen. Ich habe noch nie Dortmunder gesehen, die so viele Fehler im Aufbauspiel gemacht haben", so Leipzigs Stürmer nach der Begegnung bei Sky: "Die haben teilweise Bälle einfach so ins Aus gespielt. Wir müssen die Mannschaft loben, bei uns haben alle mitgemacht."

Kritik am Spielsystem ist eben auch immer Kritik am Trainer 😳😳 pic.twitter.com/lnPJmveqDj — Goal Deutschland (@GoalDeutschland) November 6, 2021

Neben Poulsen sparte auch BVB-Kapitän Marco Reus nach der Begegnung nicht mit Kritik und kritisierte Trainer Marco Rose dafür, sich für eine Grundordnung mit drei Innenverteidigern entschieden zu haben. "Die erste Halbzeit können wir vergessen. Dann haben wir auf eine Viererkette umgestellt, was uns deutlich besser liegt, weil wir viel aktiver sind als in der Fünferkette", ärgerte Reus sich am Sky-Mikrofon: "Die Fünferkette ist nichts für uns, das muss man so knallhart sagen."

Auf Reus' Kritik angesprochen, entgegnete Rose im TV-Interview: "Es ist keine Frage des Systems. Wir haben auch mit Dreierkette Punkte geholt. Ich weiß nicht, ob wir mit Dreierkette überhaupt einmal verloren haben, also erübrigt sich die Diskussion." Er betonte allerdings, dass ihm Thorgan Hazard in der zweiten Halbzeit als linker Verteidiger gefallen habe: "Hätten wir gewusst, dass er das über weite Strecken so gut spielt, hätten wir uns möglicherweise auch für eine Viererkette entschieden", so der 45-Jährige.

Borussia Dortmund, News: Flick erklärt Nicht-Nominierung von Hummels

Bundestrainer Hansi Flick hat in einem Interview verraten, was ihn zu der Nominierung von Borussia Dortmunds Julian Brandt für die abschließenden Länderspiele gegen Liechtenstein (11. November) und Armenien (14. November) veranlasst hat. "Julian Brandt hat in den letzten Wochen eine gute Entwicklung genommen. Wir wollten ihn und Julian Draxler zum Jahresabschluss und vor dem Start in das WM-Jahr noch einmal im Kreis der Mannschaft sehen. Beide haben fußballerisch eine enorme Qualität, die uns weiterbringen kann", erklärte der 56-Jährige im Gespräch mit dem SID. Sowohl Brandt als auch Draxler hatten seit Herbst 2020 nicht mehr im Kader des DFB-Teams gestanden.

Nicht berücksichtigt wurde abermals Mats Hummels (32). Flick betonte allerdings, dass er auch weiterhin mit dem Innenverteidiger plane und die Nicht-Nominierung ausschließlich dessen Knieproblemen geschuldet sei. "Ich bin mit Mats in engem Austausch. Wie er selbst sagt, ist er noch nicht bei 100 Prozent", erklärte Flick seine Entscheidung. "Es wird ihm gut tun, diese Länderspielpause zu nutzen, um noch fitter zu werden. Das haben wir gemeinsam so abgestimmt." Schon vor der Begegnung mit Ajax Amsterdam in der Champions League war Hummels einer Rückkehr ins DFB-Team nicht abgeneigt. "Am Ende bin ich da, wenn ich gebraucht werde. Und wenn nicht, kann ich mich ein paar Tage ausruhen."

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund