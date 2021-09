Manchester United hat bei Bellingham wohl die besten Karten und Watzke will mehr Zuschauer in die Stadien lassen. Das sind die BVB-News am Sonntag.

In der Bundesliga ist Borussia Dortmund am Sonntag gegen Union Berlin gefordert. Hier findet ihr alle Informationen rund um den BVB an diesem Wochenende: So scheint Manchester United bei Jude Bellingham die besten Chancen zu haben und Hans-Joachim Watzke ist dafür, dass wieder mehr Zuschauer in den Bundesliga-Stadien zugelassen werden.

Die Entwicklungen der vergangenen Tage haben wir in separaten Artikeln zusammengefasst:

Borussia Dortmund: Manchester United bei Bellingham in der Pole Position?

Durch seine starken Leistungen für Borussia Dortmund hat sich Jude Bellingham in den Fokus zahlreicher Vereine gespielt, im Rennen um den 18-Jährigen kann sich Manchester United derzeit aber wohl die besten Chancen ausrechnen. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, sollen die Bemühungen des englischen Rekordmeisters, Bellingham bereits vor dessen Transfer in die Bundesliga zu verpflichten, bleibenden Eindruck bei ihm und seiner Familie hinterlassen haben.

So habe sich die United-Legende Sir Alex Ferguson im April 2020 mit Bellingham getroffen, als dieser mit seinen Eltern das Trainingsgelände der Red Devils besuchte. Auch der aktuelle Trainer, Ole Gunnar Solskjaer, soll damals versucht haben, den englischen Nationalspieler von einem Wechsel nach Manchester zu überzeugen. Laut einer namentlich nicht genannten Quelle sei die Familie sehr beeindruckt gewesen, wie viel Mühe sich der Verein für sie gemacht habe.

Dass sich Bellingham gegen einen Transfer entschieden hat, habe daran gelegen, dass er zu einem Verein wechseln wollte, bei dem er sofort Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln konnte. Diese Zusage habe ihm Manchester United im Gegensatz zu Borussia Dortmund nicht geben können. Dennoch habe Bellingham sehr gute Erinnerungen an die gemeinsamen Gespräche, so die anonyme Quelle, die sich in Zukunft zugunsten des englischen Rekordmeisters auswirken könnten.

Ein Transfer dürfte sich für Manchester United allerdings schwierig gestalten: Erst im Juni verlängerte Bellingham seinen Vertrag bis Sommer 2025. Zudem hat der BVB diese Woche bekanntgegeben, neue Aktien verkaufen zu wollen, um einen Bruttoerlös von ungefähr 86,5 Millionen Euro zu erzielen. So könnte Bellingham dem Verein bei einem Abschied zwar eine dreistellige Ablösesumme einbringen, durch die Kapitalerhöhung ist man aber nicht zwingend auf diese Einnahmen angewiesen.

Borussia Dortmund: So lauten die nächsten Spiele des BVB

Datum Wettbewerb Begegnung 19.09.2021 | 17.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag Borussia Dortmund - Union Berlin 25.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag Borussia M'Gladbach - Borussia Dortmund 28.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 2. Spieltag Borussia Dortmund - Sporting Lissabon 02.10.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 7. Spieltag Borussia Dortmund - FC Augsburg

Borussia Dortmund: Watzke will mehr Zuschauer in die Stadien lassen

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich erneut dafür ausgesprochen, dass demnächst wieder mehr Zuschauer in den Bundesliga-Stadien zugelassen werden. "Wenn die überwiegende Mehrheit der Zuschauer geimpft und die Kinder getestet sind, halte ich Fußballspiele vor gut gefüllten Häusern für ein verantwortbares Risiko, zumal wir extrem hohen Aufwand betreiben, um maximal sichere Veranstaltungen durchzuführen", sagte Watzke im Gespräch mit der Welt am Sonntag.

So könne in deutschen Stadien fortan das 2G-Prinzip angewendet werden, bei dem nur gegen COVID-19 Geimpften und von einer Infektion Genesenen der Zutritt erlaubt ist, "allerdings unter Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen", wie Watzke betonte. Da sich die Mehrheit der Deutschen habe impfen lassen, sei der Grundstein für ein möglichst normales Leben gelegt, so der 62-Jährige: "Wer jedes noch so minimale Risiko ausschließen will, der müsste sich in den eigenen vier Wänden einschließen."

Borussia Dortmund: Die besten Scorer in der Saison 2021/22

Platz Name Tore Assists Scorerpunkte 1 Erling Haaland 9 4 13 2 Jude Bellingham 2 4 6 3 Marco Reus 2 3 5 4 Giovanni Reyna 1 2 3

Borussia Dortmund: BVB will Gespräche mit Zagadou aufnehmen

Borussia Dortmund kann nach Aussage von Trainer Marco Rose auf eine baldige Rückkehr des verletzten Dan-Axel Zagadou ins Mannschaftstraining hoffen. "Er arbeitet gut, macht Fortschritte", erklärte der 45-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag: "Vielleicht kann er in ein bis zwei Wochen wieder zu uns ins Training stoßen." Zagadou hatte sich zuletzt einer Knie-OP unterziehen müssen und dem BVB rund sechs Monate nicht zur Verfügung gestanden.

In Anbetracht seines nahenden Comebacks möchte der BVB auch zügig die Zukunft des Innenverteidigers klären. Eine erste Kontaktaufnahme soll es schon vor einiger Zeit gegeben haben, laut den Ruhr Nachrichten wurden die Gespräche über eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrages aber zunächst vertagt. "Wichtig ist zunächst einmal, dass der Junge wieder Sicherheit bekommt und Tritt fasst", erklärte auch der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl.