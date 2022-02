Borussia-Derby am 23. Spieltag der Bundesliga! Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt am Sonntag Borussia Mönchengladbach. Der Anpfiff ertönt um 17.30 Uhr im Dortmunder Signal-iduna-Park.

Nach einem blamablen Auftritt der Schwarz-Gelben am Donnerstag gegen Glasgow wartet nun wieder der Liga-Alltag auf Dortmund. Am Sonntag geht es gegen Mönchengladbach, die in dieser Saison hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben. Im Hinspiel war für Dortmund in Gladbach nichts zu holen, man verlor 0:1.

Gewinnt Dortmund das Rückspiel und tankt Selbstvertrauen für das Rückspiel gegen die Rangers, oder wird die Luft für Trainer Marco Rose noch dünner? GOAL verrät, welcher Sender die Begegnung live zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live? Die Begegnung im Faktencheck

Begegnung: BVB (Borussia Dortmund) - Borussia Mönchengladbach

Wettbewerb: Bundesliga | 23. Spieltag | Saison 21/22

Bundesliga | 23. Spieltag | Saison 21/22 Datum: Sonntag, 20. Februar 2022

Sonntag, 20. Februar 2022 Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Dortmund | Signal-Iduna-Park

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im TV?

Die Erkenntnis, dass die Begegnung zwischen dem BVB und Gladbach am Sonntag nicht im Free-TV zu sehen ist, ist wohl für die meisten Fans nichts Neues! Nur ausgewählte Partien seht Ihr in dieser Saison kostenlos auf Sat1. Dazu gehören zum Beispiel der Saisonauftakt, Rückrundenauftakt oder die Relegationsspiele am Ende der Saison. Alle anderen Spiele der Bundesliga-Saison 21/22 konnten sich die beiden Sender DAZN und Sky sichern. Vor allem Mitglieder von DAZN durften sich zu Beginn der Saison freuen: Neben allen Spielen am Freitagabend zeigt / überträgt der beliebte Sportsender auch alle Partien am Sonntag.

Sky ist für die Übertragung des Spieltags am Samstag zuständig.

DAZN zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag: BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und STREAM

Alle Anhänger:innen des BVB bzw. der Fohlen, die bereits Kunden bei DAZN sind, dürfen sich also freuen - die gesamte Begegnung findet Ihr ab 17 Uhr nur hier!

DAZN bietet Euch die Möglichkeit, das Spiel entweder im linearen Fernsehen oder wie üblich im LIVE-STREAM zu verfolgen. Beide Möglichkeiten stellen wir Euch im Folgenden vor.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im TV: DAZN 2 zeigt / überträgt die Begegnung im Fernsehen

DAZN überrascht immer wieder aufs Neue: Als der Sender im letzten Sommer bekanntgab, dass man fortan zwei lineare Sender, DAZN 1 und DAZN 2, im Angebot habe, freuten sich wohl so einige! Auch am Sonntag zeigen die beiden Sender ausgewählte Inhalte des Senders. Wer das Borussen-Derby live im TV sehen möchte, kann dies ab 17 Uhr bei DAZN 2 tun. Bisher könnt Ihr die beiden linearen TV-Sender via Sky und Vodafone empfangen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im STREAM: DAZN zeigt / überträgt die Begegnung im Internet

Ihr wollt das Spiel lieber von unterwegs auf einem internetfähigen Gerät Eurer Wahl verfolgen? Auch kein Problem, DAZN zeigt / überträgt das Spiel natürlich auch im LIVE-STREAM!

Ein besonderes Highlight bei der Übertragung bietet wie immer das hochkarätige Team rund um die Übertragung: Dieses Mal ist sogar Ilkay Gündogan dabei und liefert seine Expertise zur Begegnung.

Werfen wir nun einen Blick auf die Übertragung bei DAZN:

Vorberichte ab 17 Uhr Kommentar Marco Hagemann Experte Sebastian Kneißl Moderation Laura Wontorra Reporter vor Ort Daniel Herzog LIVE-Kommentar Ilkay Gündogan

DAZN zeigt / überträgt Borussia-Derby live: Das kostet die Mitgliedschaft

Um live dabei zu sein, müsst Ihr Euch kostenpflichtig bei DAZN registrieren. Der Sender bietet Euch aktuell die folgenden Optionen der Bezahlung:

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar)

Jahresabo: einmalig 274,99 Euro oder wahlweise 24,99 Euro pro Monat

Borussia-Derby live im TV und STREAM: Das ist DAZN

BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Ihr möchtet mehr zu den Aufstellungen erfahren? Dann schaut rund eine Stunde vor Anpfiff noch einmal an dieser Stelle vorbei!

Die Bundesliga im kostenlosen Ticker verfolgen? GOAL heißt die Lösung - der LIVE-TICKER zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach

Wenn Ihr nicht live bei der Übertragung im TV und STREAM dabei sein könnt, bietet Euch GOAL die optimale Lösung: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Begegnung informiert Euch über die besten Szenen, und das nahezu in Echtzeit!

Zum LIVE-TICKER

