BVB-Neuzugang Reinier schwärmt von Marco Reus: "Für mich etwas ganz Besonderes"

Reinier hat den BVB rund um Marco Reus schon während seiner Zeit in Brasilien intensiv beobachtet. Bei der Anfrage musste er nicht lange überlegen.

Borussia Dortmunds Neuzugang Reinier hat verraten, dass er in seiner Kindheit regelmäßig Spiele des BVB verfolgt hat. Vor allem Marco Reus habe ihm damals imponiert.

"Als ich noch kleiner war, habe ich in viele Spiele der Borussia geschaut. Mir hat das schnelle Spiel imponiert, wie sie umgeschaltet haben. Mit Reus oder Aubameyang und Lewandowski ging es immer mit Power nach vorn", sagte der 18-Jährige im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten und schob nach: "Deshalb freut es mich jetzt besonders, dass ich noch mit Reus gemeinsam auf dem Platz stehe. Das ist für mich etwas ganz Besonderes."

Reinier über BVB-Leihe: "Musste nicht zweimal überlegen"

Zudem bestätigte Reinier, dass die Schwarz-Gelben bereits seit geraumer Zeit an einem Transfer interessiert gewesen seien. "Dortmund hatte schon Interesse, als ich noch in Brasilien war. Das hat mich damals sehr gefreut, weil der BVB in Brasilien von vielen sehr geschätzt wird. Damals hat es nicht geklappt, ich bin dann zu gewechselt. Doch als jetzt die Anfrage erneut kam, musste ich nicht zweimal überlegen. Dortmund ist für mich eine große Chance, es ist ein großes Projekt und bestimmt die richtige Wahl", so der Brasilianer.

Reinier ist derzeit für zwei Jahre von Real Madrid ausgeliehen, eine Kaufoption ist nicht vereinbart. In der laufenden Saison stand der Offensivspieler bislang in vier Pflichtspielen auf dem Platz.