BVB, Champions League: Darum steht Jadon Sancho auf der B-Liste im CL-Kader

Borussia Dortmund hat seinen Kader für die Champions League bekanntgegeben. Jadon Sancho steht nur auf der B-Liste des BVB - warum ist das so?

Die 32 Teilnehmer an der haben eine Woche nach der Auslosung der Gruppenphase ihre Kader für die ersten sechs Partien an die UEFA übermittelt. Der europäische Fußballverband veröffentlichte die Listen am Mittwoch - und bei findet sich auf der sogenannten A-Liste Jadon Sancho nicht wieder. Der Engländer taucht erst auf der B-Liste des BVB auf. Warum ist das so und was hat das zu bedeuten? Wir erklären es Euch.

Borussia Dortmund bekommt es in der Königsklasse mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag zu tun - und Sancho wird höchstwahrscheinlich wie gewohnt mit dabei sein, auch wenn nach der Bekanntgabe des Kaders ein anderer Eindruck hätte erweckt werden können.

Was sind die 'A-Liste' und die 'B-Liste' bei den Kadern der Champions League?

Auf der A-Liste stehen maximal 25 Spieler eines Klubs, von denen mindestens zwei Torhüter sein müssen. Diese Liste mussten die Klubs bis zum späten Dienstagabend einreichen, sie hat für die komplette Gruppenphase der Champions League Bestand. Erst vor dem Achtelfinale können Veränderungen an ihr vorgenommen werden.

Auf der A-Liste müssen außerdem acht "lokal ausgebildete Spieler" stehen. Hat ein Klub weniger dieser Spieler im Kader, so reduziert sich die Anzahl der Gesamtplätze für ihn entsprechend. Als "lokal ausgebildeter Spieler" gilt ein Akteur, der im Alter zwischen 15 und 21 Jahren drei Jahre lang im Verein oder im Verband des Klubs ausgebildet wurde. Von den im Verband ausgebildeten Spielern dürfen nur vier Akteure einen der acht möglichen Plätze belegen.

Auf der B-Liste dürfen Spieler stehen, die Jahrgang 1998 oder jünger sind und mindestens zwei Jahre lang beim entsprechenden Klub ausgebildet wurden. Jadon Sancho, der 2017 zum BVB kam, erfüllt mit seinen 19 Jahren diese Bedingungen.

Die B-Liste darf im Gegensatz zur A-Liste noch am Tag vor dem Spiel bei der UEFA eingereicht werden, die Anzahl der Plätze ist nicht begrenzt.

BVB: Welche Auswirkungen hat der Platz auf der 'B-Liste' für Jadon Sancho?

Kurz gesagt: keine.

Es ist davon auszugehen, dass Trainer Lucien Favre dem Engländer weiterhin das volle Vertrauen schenken wird, auch in der Champions League. Dabei ist es ganz egal, ob Sancho auf der A-Liste oder der B-Liste gemeldet ist.

Mit dem Eintragen auf der B-Liste macht der BVB jedoch einen Platz auf der A-Liste frei, den nun der erst 16-jährige US-Amerikaner Gio Reyna einnimmt. Er war erst im Sommer zu den Schwarz-Gelben gekommen und erfüllt im Gegensatz zu Sancho die Bedingungen für eine Eintragung auf der B-Liste nicht.

Der BVB-Kader für die Champions League - die A-Liste

Borussia Dortmund A-Liste Trikotnummer Name Position 1 Roman Bürki Torhüter 35 Marwin Hitz Torhüter 40 Eric Oelschlägel Torhüter 2 Dan-Axel Zagadou Abwehr 5 Achraf Hakimi Abwehr 13 Raphael Guerreiro Abwehr 14 Nico Schulz Abwehr 15 Mats Hummels Abwehr 16 Manuel Akanji Abwehr 18 Leonardo Balerdi Abwehr 22 Mateu Morey Abwehr 26 Lukasz Piszczek Abwehr 29 Marcel Schmelzer Abwehr 33 Julian Weigl Abwehr 6 Thomas Delaney Mittelfeld 8 Mahmoud Dahoud Mittelfeld 10 Mario Götze Mittelfeld 11 Marco Reus Mittelfeld 19 Julian Brandt Mittelfeld 23 Thorgan Hazard Mittelfeld 28 Axel Witsel Mittelfeld 32 Giovanni Reyna Mittelfeld 34 Jacob Bruun Larsen Mittelfeld 37 Tobias Raschl Mittelfeld 9 Paco Alcacer Angriff

Champions League: Wer steht auf der B-Liste des BVB?

Neben Jadon Sancho sind das aktuell noch:

Luca Unbehaun, Manuel Pherai, Patrick Osterhage, Jano Baxmann, Dominik Wanner