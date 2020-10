BVB: Manchester United wohl weiterhin an Erling Haaland interessiert

Die Red Devils haben nach wie vor ein Auge auf Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland geworfen.

ist offenbar weiterhin an einer Verpflichtung von BVB-Torjäger Erling Haaland (20) interessiert. Das berichtet The Athletic.

Demnach soll Haaland ganz oben auf dem Wunschzettel von United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer stehen. Die Red Devils wollten den norwegischen Stürmer bereits im vergangenen Jahr auf die Insel locken, zogen gegen aber den Kürzeren.

United wollte auch BVB-Star Jadon Sancho

United hatte sich damals geweigert, Haalands Ausstiegsklausel bei RB Salzburg zu bezahlen. Solskjaer hatte Haaland bereits in seiner Heimat bei Molde FK trainiert und ist seither bekennender Fans des 20-Jährigen.

Einem Bericht von ESPN zufolge sei Solskjaer frustriert darüber, dass sein Vorgesetzter Ed Woodward es in den vergangenen zwölf Monaten nicht geschafft hat, seine Wunschspieler zu verpflichten. Neben Haaland war bekanntlich auch der Transfer von Jadon Sancho gescheitert. Zudem verlor Manchester das Rennen um Jude Bellingham.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt Haaland eine Ausstiegsklausel im Sommer 2022 in Höhe von 75 Millionen Euro. Bei einem höheren Gebot nach Ablauf der aktuellen Spielzeit sei es dem Bericht von The Athletic zufolge aber möglich, Haaland früher aus Dortmund loszueisen.

BVB-Manager Zorc: Haaland? "Keine Diskussion um ihn"

Neben ManUnited wird auch großes Interesse an Haaland nachgesagt. Laut Sportdirektor Michael Zorc gebe es aber derzeit "keine Diskussion" um Haaland. Ein zeitnaher Abschied des Norwegers sei zudem kein Thema, weil er sich in Dortmund wohlfühle und erst dann den nächsten Schritt wagen will, sobald er sich weiterentwickelt hat und bei einem absoluten Topklub bereit für eine Rolle als Stammspieler ist.

United-Vereinslegende Paul Scholes ist sich bereits sicher, dass Haaland diese Rolle erfüllen könnte. "Er ist sensationell", sagte Scholes in einem Interview mit dem in Malaysia ansässigen internationalen Sportportal Stadium Astro.



Bild: imago images / Uwe Kraft

"Von dem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, halte ich es für möglich, dass er das Level von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi erreichen kann", fügte Scholes hinzu. Deshalb habe er auch nicht verstanden, weshalb Sancho die Top-Priorität auf dem Transfermarkt gewesen sei.

Beim englischen Rekordmeister würde Haaland auf die Stürmer Marcus Rashford und Edinson Cavani, dessen Einjahresvertrag bis 2022 verlängert werden kann, treffen.