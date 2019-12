Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wird wohl neues Werbegesicht von Erdinger

Jürgen Klopp winkt ein weiterer Millionendeal. Der Liverpool-Trainer wild wohl neues Werbegesicht des Bierbrauers Erdinger.

Jürgen Klopp hat offenbar den nächsten Werbedeal eingetütet. Wie die Bild berichtet, wird der Trainer von Champions-League-Sieger das neue Werbegesicht des bayrischen Weißbier-Brauers Erdinger.

Dem Bericht zufolge startet der Deal ab 1. Januar 2020 und läuft erst einmal über drei Jahre – optional kann er um zwei weitere Jahre verlängert werden. Dabei soll Klopp rund zwei Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Schon in der Vergangenheit machte Klopp Werbung für Bier. Lange warb er für die Brauerei Krombacher. Zusätzlich ist der Liverpool-Coach in aktuell auch in Spots von Opel und der DWS zu sehen.