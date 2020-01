BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Newcastle United will Paco Alcacer, Spekulationen um Manuel Akanji und Emre Can

Während Emre Can zur Borussia kommen könnte, gibt es Abschiedsgerüchte um Paco Alcacer und Manuel Akanji. Alle News zu Borussia Dortmund.

hat auch das zweite Spiel nach der Winterpause gewonnen und wieder war Erling Haaland am Freitagabend der umjubelte Mann. Gegen den (5:1) netzte der Norweger als Einwechselspieler doppelt.

Womöglich bleibt Haaland aber nicht der einzige namhafte Neuzugang bei der Borussia in diesem Winter: Emre Can könnte von zum Vizemeister der wechseln.

Dagegen gibt es Abschiedsgerüchte um Paco Alcacer und Manuel Akanji.

Hier gibt es die wichtigsten BVB-News am Sonntag.

Wechselt Paco Alcacer vom BVB zu ?

Der englische Erstligist Newcastle United zeigt Interesse an Stürmer Paco Alcacer. Wie die Boulevardzeitung The Sun meldet, wollen die Magpies den Spanier zunächst bis zum Saisonende ausleihen. Anschließend sollen sie sich eine Kaufoption in Höhe von knapp 30 Millionen Euro sichern. Verhandlungen zwischen Newcastle und den Borussen laufen demnach bereits.

Alcacer ist aktuell in Dortmund weit von einem Stammplatz entfernt. Der spanische Torjäger kam in der Rückserie noch nicht zum Einsatz und Neuzugang Erling Haaland läuft ihm in der Sturmspitze den Rang ab .

Wechselgerüchte um Alcacer kursieren bereits seit Wochen. Bislang wurde er vor allem mit Atletico Madrid , Sevilla , Villarreal und seinem Ex-Verein in Verbindung gebracht. Der Vertrag des Spaniers beim BVB läuft noch bis 2023.

Naht der Transfer zum BVB? Emre Can nicht im Juventus-Kader

Der Wechsel von Emre Can zu Borussia Dortmund rückt wohl immer näher. Wie Juventus Turin am Samstag mitteilte, steht der Mittelfeldspieler nicht im Kader der Bianconeri für das Spiel in Neapel am Sonntag (20.45 Uhr live auf DAZN).

Neben Can wurden auch Mattia De Sciglio, der offenbar kurz vor einem Wechsel zu steht, und Marko Pjaca, der bei unterschreiben wird, von Trainer Maurizio Sarri nicht für das Aufgebot nominiert.

Nach Informationen von Goal und SPOX hat der BVB unter der Woche Kontakt zu Juve aufgenommen, um über einen Transfer von Can zu verhandeln. Die Italiener wollen den 26-Jährigen noch im Januar abgeben, Can selbst strebt ob seiner geringen Einsatzzeiten ohnehin einen Abschied aus Turin an.

Bericht: zeigt Interesse an BVB-Verteidiger Manuel Akanji

Ligue-1-Klub Olympique Lyon denkt offenbar über eine Winterverpflichtung von Manuel Akanji nach. Foot Mercato berichtet, der Innenverteidiger von Borussia Dortmund sei einer von drei Kandidaten für die Defensivzentrale.

OL-Coach Rudi Garcia sagte zur Personalnot in der Abwehr: "Ich fände gut, wenn wir noch einen Innenverteidiger holen würden. Sollte sich noch jemand verletzen oder gesperrt werden, könnte es kompliziert werden."

Akanji ist dabei ebenso im Gespräch wie Juan Jesus von der Roma und Valencias Ezequiel Garay. Der Schweizer soll zu einigen Spielern gehören, die den BVB im Sommer verlassen dürfen .

BVB: Viel Lob für Doppelpacker Erling Haaland

Von den Fans gefeiert, von den Mitspielern gelobt: Nach seinem glänzenden Heim-Debüt mit einem Bundesligarekord genoss Erling Haaland den Moment. Nach dem 5:1 (2:0)-Erfolg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln stand der "Wunderstürmer" aus Norwegen mit glänzenden Augen vor der bebenden Südtribüne. "Das war nett", sagte Haaland in die Kameras des norwegischen Senders TV2 und verschwand mit einem breiten Grinsen.

Fünf Tore in den ersten 57 Minuten in der Bundesliga waren noch keinem Spieler zuvor gelungen. Seinem Dreierpack in Augsburg ließ Haaland nach seiner Einwechslung zwei Treffer gegen Köln (77. und 87.) folgen. "In 57 Minuten hat er mehr Tore gemacht als ich in der ganzen Saison", scherzte Offensivspieler Thorgan Hazard.

Die Mitspieler zeigten sich von Haalands furiosem Start begeistert. "Wenn man sieht, wie er tagtäglich arbeitet, dann weiß man, dass das kein Zufall ist. Er gibt im Training immer Vollgas und geht in jeden Zweikampf rein", sagte Mats Hummels und fügte an: "Er wird uns noch viel Freude bereiten und viele Tore schießen."

Bayern München: Thomas Müller schwärmt von BVB-Star Jadon Sancho

Bayern Münchens Angreifer Thomas Müller hat sich als Fan von Borussia Dortmunds Assistkönig Jadon Sancho geoutet. In einem Interview mit dem Sportbuzzer lobte Müller die Qualitäten des englischen Nationalspielers, der am Freitagabend beim 5:1 von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln erneut überragte.

Gefragt, welcher der aktuellen Jungstars in der Bundesliga ihm besonders imponiere, meinte der Weltmeister von 2014: "Jadon Sancho vom BVB ist super. Der schafft es mit seiner Technik, seinem Speed, seinem Dribbling gefährliche Situationen zu kreieren."

"Es gibt in der Bundesliga noch andere Dribbler mit ähnlichen Qualitäten. Die haben jedoch nicht diese überragende Entscheidungsfindung", so Müller weiter.

BVB-Trainer Lucien Favre: Erling Haaland ist nicht zu bremsen

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund