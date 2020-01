BVB-Stürmer Erling Haaland nach Doppelpack gegen den 1. FC Köln: "Das war nett"

Neuzugang Erling Haaland hat nach seinem Dreierpack in Augsburg auch ein famoses Heimdebüt für Borussia Dortmund hingelegt.

Von den Fans gefeiert, von den Mitspielern gelobt: Nach seinem glänzenden Heim-Debüt mit einem Bundesligarekord genoss Erling Haaland den Moment. Nach dem 5:1 (2:0)-Erfolg von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln stand der "Wunderstürmer" aus mit glänzenden Augen vor der bebenden Südtribüne. "Das war nett", sagte Haaland in die Kameras des norwegischen Senders TV2 und verschwand mit einem breiten Grinsen.

Fünf Tore in den ersten 57 Minuten in der waren noch keinem Spieler zuvor gelungen. Seinem Dreierpack in Augsburg ließ Haaland nach seiner Einwechslung zwei Treffer gegen Köln (77. und 87.) folgen. "In 57 Minuten hat er mehr Tore gemacht als ich in der ganzen Saison", scherzte Offensivspieler Thorgan Hazard.

BVB: Mats Hummels lobt Erling Haaland

Die Mitspieler zeigten sich von Haalands furiosem Start begeistert. "Wenn man sieht, wie er tagtäglich arbeitet, dann weiß man, dass das kein Zufall ist. Er gibt im Training immer Vollgas und geht in jeden Zweikampf rein", sagte Mats Hummels und fügte an: "Er wird uns noch viel Freude bereiten und viele Tore schießen."

Nach dem 5:3 in Augsburg bot der Vizemeister gegen den teils überforderten Aufsteiger aber nicht nur wegen Haaland die nächste Offensiv-Gala. Raphael Guerreiro (1.), Marco Reus (29.) und Jadon Sancho (48.) erzielten die weiteren Treffer. "Wir haben in allen Bereichen einen Schritt nach vorne gemacht", lobte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. Einziger Schönheitsfehler war der Gegentreffer durch Mark Uth (65.).