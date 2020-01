BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Haaland und Reus für Augsburg einsatzbereit, wechselt Bruun Larsen innerhalb der Liga?

Gegen Augsburg startet der BVB in die Rückrunde - mit Erling Haaland und Marco Reus. Außerdem: Geht Jacob Bruun Larsen? Alle News und Gerüchte.

Die Winterpause neigt sich dem Ende zu, am Samstag steht der Rückrundenstart von beim auf dem Programm.

Top-Neuzugang Erling Haaland ist nach seinen Knieproblemen rechtzeitig fit und auch Marco Reus ist einsatzbereit. Auch Talent Giovanni Reyna dürfte dem Kader angehören.

Außerdem: BVB-Reservist Jacob Bruun Larsen wird von einem Bundesligisten umworben.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag!

BVB-Neuzugang Erling Haaland und Kapitän Marco Reus gegen FC Augsburg einsatzbereit

Borussia Dortmund hat in Person von Sportdirektor Michael Zorc grünes Licht für das -Debüt von Winterneuzugang Erling Haaland am Samstag gegen den FC Augsburg gegeben. Auch der in der Vorbereitung länger angeschlagene Marco Reus kann spielen.

"Beide sind einsatzbereit", bestätigte Zorc dem kicker. Haaland hatte im Trainingslager der Dortmunder in Marbella aufgrund von Knieproblemen länger individuell trainiert und konnte erst im Laufe der Vorbereitung ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ein Einsatz zum Rückrundenauftakt galt daher lange als unsicher. Gleiches galt auch für Reus, der nach einem Muskelfaserriss ebenfalls erst verspätet in die Vorbereitung starten konnte.

Für wie viele Minuten es bei beiden am Samstag reichen wird, darauf wollte sich Zorc jedoch nicht festlegen. Neben Haaland und Reus haben auch die Offensiv-Alternativen Paco Alcacer und Thorgan Hazard noch Trainingsrückstand.

BVB: Jacob Bruun Larsen offenbar von umworben

Dauerreservist Jacob Bruun Larsen könnte Borussia Dortmund offenbar noch im Winter verlassen und zu einem Bundesliga-Konkurrenten wechseln.

Der kicker bestätigte in seiner Donnerstagsausgabe, dass Eintracht Frankfurt ein Auge auf den Dänen geworfen habe.

BVB-Talent Giovanni Reyna dauerhaft bei den Profis

Das 17-jährige Offensivtalent Giovanni Reyna soll künftig dauerhaft den Profis bei Borussia Dortmund angehören. Wie die Bild berichtet, ist Trainer Lucien Favre nach dessen Leistungen im Trainingslager begeistert vom US-Juwel.

"Er hat sich auch im Trainingslager in Marbella wieder gut präsentiert. Wir möchten ihn nun auf eine deutlich höhere Stufe im Trainingsbetrieb stellen und ihn zu einem vollwertigen Spieler von Borussia Dortmund ausbilden", eklärte Sportdirektor Michael Zorc im kicker.

BVB: Zagadou fordert besseres Defensivverhalten

Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou von Bundesligist Borussia Dortmund hat vor dem Rückrundenauftakt beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) ein besseres Defensivverhalten gefordert. "Wir haben zu viele Tore kassiert, aber das ist nicht nur ein Problem der Verteidigung, sondern ein Problem der ganzen Mannschaft. Wir müssen uns anstrengen, das zu verbessern", sagte der 20-Jährige im kicker-Interview.

Der BVB hat in der Hinrunde 24 Gegentore kassiert. Kein anderes Team der ersten Sechs hat mehr Treffer hinnehmen müssen. Ob Trainer Lucien Favre weiter auf eine Dreierkette setzt, ließ der Schweizer zuletzt offen. Auch die Rückkehr zur Viererkette sei denkbar.

Manuel Akanji: "Lassen völlig unnötig Punkte liegen"

BVB-Innenverteidiger Manuel Akanji hat die Punktverluste in der Vorrunde beklagt und erklärt, was der Borussia zu einem Spitzenteam fehle: "Konstanz. Das Ende der Hinrunde war leider ein Beispiel dafür. Wir gewinnen vier Spiele in Serie und lassen dann gegen Leipzig und Hoffenheim völlig unnötig fünf Punkte liegen, obwohl wir beide Partien über weite Strecken dominiert haben", sagte er der Sport Bild.

Wolle der BVB den Rückstand von sieben Punkten auf Spitzenreiter in der zweiten Halbserie noch aufholen, "dürfen wir uns das nicht erlauben". Von Arroganz mag Akanji nicht sprechen, da es nur selten möglich wäre, ein Spiel durchgehend zu bestimmen. Aber: "Solche Phasen müssen wir als Mannschaft besser überstehen. Zu oft haben wir Punkte verloren, weil wir uns fußballerisch naiv angestellt haben."

Roman Bürki will seinen Vertrag beim BVB gerne verlängern

Roman Bürki hat positive Signale hinsichtlich einer Vertragsverlängerung seines 2021 auslaufenden Konktrakts gegeben: "Ein paar Gespräche sind dafür schon noch nötig, aber jeder weiß ja, wie wohl ich mich hier fühle", sagte der Torhüter zur Sport Bild. Bürki gefallen "die Entwicklung und die Ambitionen des BVB", denn: "Wir haben die gleichen Ziele: Titel gewinnen. Ich bin sehr ehrgeizig."

Der Schweizer spielt seit 2015 für die Borussia und bestritt seitdem 189 Pflichtspiele. Zuvor lief er unter anderem für den und die Grashoppers Zürich auf. Für das Nationalteam der Eidgenossen bestritt er neun Länderspiele, ist jedoch hinter Yann Sommer von nur die Nummer zwei.