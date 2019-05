BVB-News und Gerüchte: Thorgan Hazard kommt, auch Brandt-Wechsel kurz vor Vollzug

Die Saison ist vorbei, die Planungen für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren, auch Julian Brandt kommt wohl sicher. Alle News zum BVB.

Mit Nico Schulz und Thorgan Hazard hat die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison bereits offiziell eingetütet. Und die Verpflichtung von Julian Brandt ist auch schon so gut wie durch.

Derweil bläst BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zur Attacke auf den Meistertitel. Nachdem man sich in dieser Spielzeit knapp den Bayern geschlagen geben musste, wollen die Dortmunder auch kommende Saison unbedingt wieder ganz oben angreifen.

Der Vertrag von Trainer Lucien Favre wird indes wohl alsbald vorzeitig verlängert. Medial wird schon über eine Einigung spekuliert.

Borussia Dortmund am Mittwoch nach dem Saisonende: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Perfekt: BVB holt Thorgan Hazard aus Gladbach

Der Wechsel von Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der BVB am Mittwochvormittag offiziell bestätigte, kommt der belgische Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2024.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat. Er ist ein erfahrener -Profi und belgischer Nationalspieler, der uns mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen wird. Seine Klasse hat er in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der Mitteilung zitiert.

Cenk Tosun ein Thema beim BVB?

Ist Cenk Tosun ein Thema bei Schalke 04 und Borussia Dortmund? Wie das türkische Portal Asist Analiz berichtet, hat der Berater des Everton-Stürmers mit den beiden Klubs bereits Gespräche geführt.

In der Premier League kommt der 27-Jährige nicht wie gewünscht zum Einsatz und könnte daher einen Wechsel nach anstreben, wo er einst bereits für spielte.

Neuer Vertrag: Favre und BVB-Bosse schon einig?

Der aktuelle Vertrag von Trainer Lucien Favre beim BVB läuft noch bis 2020, die Dortmunder Führungsebene um Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc will den Kontrakt des Schweizers laut Bild vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2022 verlängern.

Am Dienstag hat es ein weiteres Gespräche zwischen Favre, seinem Berater Reza Fazeli und den Vereinsbossen gegeben. Die Bild spekuliert, dass es dabei möglicherweise schon zu einer Einigung gekommen sein könnte.

BVB-Boss Watzke bläst zur Meister-Attacke

Nach der knapp verpassten Meisterschaft peilt Borussia Dortmund kommende Saison mit Nachdruck den Titel an. Das bekräftigte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

"Auf alle Beteiligten soll der Druck ein bisschen erhöht werden. Wir werden in die Saison mit der Maßgabe gehen, dass wir ohne Wenn und Aber um die Deutsche Meisterschaft spielen wollen", wird Watzke von der Bild zitiert.

Brandt-Transfer zum BVB kurz vor dem Abschluss

Bundesligist Borussia Dortmund hat das Rennen um Nationalspieler Julian Brandt gewonnen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler verlässt nach fünfeinhalb Jahren und wechselt zur kommenden Saison zu Vizemeister Dortmund. Eine entsprechende Meldung der Bild -Zeitung wurde dem SID von Bayer-Seite bestätigt. Weitere Einzelheiten sollen im Laufe der Woche nach dem obligatorischen Medizincheck bekanntgegeben werden.

Brandt macht von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 laufenden Kontrakt unter dem Bayer-Kreuz Gebrauch, nach der er für eine festgeschriebene Ablösesumme von 25 Millionen Euro die Werkself vorzeitig verlassen kann.

Lautes Schweigen: Hat Marcel Schmelzer eine Zukunft beim BVB?

Dass ein Spieler, der wie Christian Pulisic einen essentiellen Teil seiner Jugend und den Beginn der Profikarriere beim selben Verein verbracht hat, zum Abschied noch einmal in die Fankurve zitiert wird, ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Pulisic bestritt beim 2:0-Sieg in Gladbach sein letztes von 90 Bundesligaspielen für Borussia Dortmund und kickt ab der kommenden Saison für den .

Nicht vollkommen erstaunlich, aber dennoch mindestens beachtlich war vielmehr die Tatsache, dass Pulisic zwar der einzige Spieler ist, dessen Abgang bereits feststeht, der US-Amerikaner jedoch nicht der einzige war, der allein vor den Anhängern stand und ihnen applaudierte.

Applaus und ein gelbes Herzchen in Form zweier Emoticons gab es für Marcel Schmelzer auch vom offiziellen Twitter-Account des BVB. Da in diesem Post auch der scheidende Pulisic zu sehen war, mutete dies schon ein wenig merkwürdig an - als ob eben Schmelzers Abgang auch schon feststehen würde.

Ob dies der Fall sein wird, was Schmelzer selbst zu seinem stark gesunkenen Stellenwert unter Trainer Lucien Favre sagt, wie er grundsätzlich die Saison seines Klubs einordnet - all dies erfährt man nicht. Seit mehreren Monaten hat Schmelzer nicht mehr öffentlich gesprochen. Irgendwie skurril, wenn man bedenkt: In den zwei Spielzeiten zuvor hing der 31-Jährige noch ständig an den Mikrofonen. Was zugegebenermaßen nicht seiner Redseligkeit, sondern dem Amts des Kapitäns geschuldet war.

Mehrere Monate, genau genommen über vier, hat Schmelzer auch auf sein 250. Bundesligaspiel warten müssen - seit 2008 allesamt im Dress der Borussia absolviert. Am 33. Spieltag schenkte ihm Favre im letzten Heimspiel der Saison diesen Einsatz in der Nachspielzeit, eine Woche später kamen in Gladbach weitere sieben Minuten hinzu.

HIER könnt Ihr das komplette Feature lesen!

BVB-Youngster Bruun Larsen mit zur

Jacob Bruun Larsen vom Bundesligisten Borussia Dortmund steht im vorläufigen dänischen Aufgebot für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni).

U21-Trainer Niels Frederiksen berief neben Bruun Larsen auch die Deutschland-Legionäre Andreas Poulsen ( ) und Asger Sörensen ( ) in den 26-köpfigen Kader. Dänemark ist am 17. Juni (21 Uhr) erster Gruppengegner der deutschen U21.

BVB verpflichtet Nico Schulz

Der Wechsel von Nationalspieler Nico Schulz vom Bundesliga-Klub 1899 Hoffenheim zum Vizemeister Borussia Dortmund ist perfekt. Am Dienstag vermeldeten beide Klubs den Vollzug des Transfers, der sich schon seit Wochen angedeutet hat. Die Ablösesumme für den 26 Jahre alten Linksverteidiger, der noch zwei Jahre im Kraichgau unter Vertrag stand, soll sich angeblich auf 27 Millionen Euro belaufen. Schulz erhält einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2024.

"Achraf Hakimi und Nico Schulz - schnellere Außenverteidiger als wir wird niemand haben", kommentierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Verpflichtung des gebürtigen Berliners, der in seinen bisherigen sechs Länderspielen zwei Tore erzielt hat.

BVB: Abwehrtalent Mateu Morey kommt vom

Borussia Dortmund hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge Mateu Morey vom FC Barcelona unter Vertrag genommen. Zuerst berichtete Cadena SER davon, mittlerweile haben auch der kicker und die Bild nachgezogen.

Mit dem 19-Jährigen wechselt somit nach Sergio Gomez ein weiteres Talent aus dem Nachwuchs der Katalanen nach Dortmund. Eine Ablöse muss der BVB aufgrund von Moreys auslaufendem Vertrag nicht zahlen, der Wechsel soll schon bald offiziell verkündet werden. Laut Bild soll auch der FC Bayern schon einmal interessiert gewesen sein.