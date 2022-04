BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl erhöht Druck auf Malen, Kimmich mit Ansage vor Duell mit dem BVB

Borussia Dortmund heute. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB am Dienstag (19. April).

BVB, News: Kehl erhöht Druck auf Malen

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat vor den finalen Wochen der Saison 2021/22 den Druck auf Donyell Malen erhöht.

"Donny hat in allen Bereichen zugelegt, ist aber noch lange nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Wir erwarten uns deshalb von ihm in Zukunft eine weitere Steigerung", sagte Kehl im kicker.

Der Niederländer wechselte im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum BVB, für den er in dieser Saison in 38 Pflichtspieleinsätzen neun Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete. Sein Vertrag beim BVB läuft bis 2026.

Auch BVB-Trainer Marco Rose war im bisherigen Saisonverlauf nicht immer mit der Leistung des 23 Jahre alten Stürmers einverstanden, lobte ihn aber kürzlich: "Donny hat in der Phase, in der Erling Haaland gefehlt hat, eine Menge gegeben."

BVB, News: Kimmich mit klarer Ansage vor Duell mit dem BVB

Am kommenden Samstag kann sich der FC Bayern vorzeitig die zehnte Meisterschaft in Serie sichern - mit einem Sieg gegen den BVB im deutschen Clasico.

Dass dies auf jeden Fall passieren soll, machte Bayern-Star Joshua Kimmich unmissverständlich klar. "Den Titel wollen wir jetzt auf jeden Fall nächste Woche gegen Dortmund zu Hause holen. Das ist für uns und die ganze Bundesliga ein besonderes Spiel. Das ist das oberste Ziel, da die Meisterschale klarzumachen", wird Kimmich auf der Homepage des Rekordmeisters zitiert.

BVB, Gerücht: Zwei Mittelfeld-Asse aus der Bundesliga im Visier

Bei der Suche nach neuem Personal für das Mittelfeld konzentriert sich Borussia Dortmund aktuell offenbar sowohl auf die Bundesliga als auch auf österreichische Profis.

Wie Sky berichtet, stehen bei den Schwarz-Gelben sowohl der Wolfsburger Xaver Schlager als auch der Leipziger Konrad Laimer auf dem Zettel. Trainer Marco Rose sei demnach ein "Fan beider Spieler", während bislang gehandelte Optionen wie Kölns Ellyes Skhiri und Hoffenheims Florian Grillitsch als Kandidaten ausschieden.

