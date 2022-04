Borussia Dortmund heute. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB am Ostermontag (18. April).

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB, Gerücht: Bynoe-Gittens offenbar mit langfristigem Vertrag

Dortmunds Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens verfügt offenbar über einen langfristigen Vertrag. Bislang war von einem bis 2023 gültigen Arbeitspapier bei dem Angreifer die Rede. Nun berichtet die Bild aber, dass sich der Vertrag des 17-Jährigen an dessen 18. Geburtstag (8. August 2022) automatisch um drei Jahre bis 2026 verlängert.

Dem Bericht zufolge habe man sich darauf bereits bei Bynoe-Gittens Verpflichtung von Manchester City 2020 geeinigt. Beim 6:1-Sieg über den VfL Wolfsburg am Samstag feierte der Flügelstürmer sein Profidebüt, als er in der 88. Minute eingewechselt wurde.

BVB, News: Rose mit kurioser Frage an Rothe vor Profi-Debüt

Auf dem YouTube-Kanal des BVB hat Tom Rothe, der beim 6:1-Sieg über den VfL Wolfsburg den Führungstreffer erzielte, wie Marco Rose ihn von seinem anstehenden Profi-Debüt unterrichtete. Der Cheftrainer stellte demnach ganz trocken die Frage: "Tom, hast du Bock auf Bundesliga?"

"Ja klar, warum denn nicht?", entgegnete der 17-Jährige und erfuhr anschließend von dem Startelfeinsatz gegen die Wölfe. "Allzu gut konnte ich nicht schlafen, aber ein paar Stunden habe ich bekommen", sagte Rothe über die Nacht vor seinem Bundesliga-Debüt, welches dann seine Erwartungen übertroffen habe: "Vor so vielen Leuten zu spielen, das muss man erstmal realisieren. Wenn man vor dem Anstoß nach links auf die Süd guckt, ist das schon unbeschreiblich."

"Dass ich auch noch ein Tor mache, das kannst du dir ja nicht ausmalen", so Rothe weiter. Ob der Linksverteidiger auch gegen den FC Bayern am kommenden Samstag in der Startelf stehen wird, ist derzeit offen. Bis dato meldeten sich Raphael Guerreiro und Thorgan Hazard noch nicht fit.

BVB, Gerücht: Dortmund will mit Talent Semic verlängern

Der BVB will laut der Bild Lion Semic langfristig im Verein halten und dessen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern. Auch andere Klubs sollen bereits an dem 18-jährigen Talent interessiert sein, die Westfalen scheinen aber nun um den Rechtsverteidiger zu kämpfen

Auch Semic feierte beim Heimspiel gegen Wolfsburg sein Bundesliga-Debüt, als er in der 88. Minute für Marius Wolf eingewechselt wurde. Seit 2017 ist er Teil der Dortmunder Jugend.

