BVB, News und Gerüchte: Schürrle sehnte Karriereende "so herbei", Hitz bei Ex-Klub Augsburg im Gespräch

BVB, News: Schürrle sehnte Karriereende "so herbei"

Andre Schürrle hat sein Karriereende "herbeigesehnt". Das verriet der Weltmeister von 2014 im Podcast Hotel Matze. Der ehemalige BVB-Profi hatte seine Karriere 2020 im Alter von nur 29 Jahren beendet.

"Ich brauche keinen Beifall mehr", erklärte Schürrle, als er am 17. Juli 2020 zurücktrat. Seinen bis 2021 datierten Vertrag bei Borussia Dortmund lösten beide Seiten auf, das frühe Karriereende kam für die komplette Fußball-Gemeinde überraschend.

"Ich habe diesen Tag so herbeigesehnt", sagte der 57-malige Nationalspieler (22 Tore) nun. "Ich sehe mich gar nicht als Ex-Weltmeister, sondern als Mensch, der das Abenteuer Leben gerade erst begonnen hat", erklärte Schürrle.

Er wolle sich als zweifacher Vater mehr auf seine Familie konzentrieren. Außerdem bezeichnete er die Verhältnisse im Fußballgeschäft als "toxisch". Es sei schwierig, den Profi-Sport mit Familie zu vereinbaren.

BVB, Transfers: Talent Tachie wechselt nach Paderborn

Der SC Paderborn hat Richmond Tachie verpflichtet. Der 22-jährige Stürmer, der für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund aufläuft, unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Da Tachies Vertrag im Sommer ausläuft, wird keine Ablöse fällig. In der aktuellen Saison kommt er in der dritten Liga auf fünf Tore und acht Assists in 29 Spielen.

"Richmond passt mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten sehr gut zu unserer Spielweise", sagte Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth über die Verpflichtung. "Er bringt alle Voraussetzungen mit, um sich in der 2. Bundesliga durchzusetzen."

BVB, Gerücht: Hitz ein Kandidat bei Ex-Klub Augsburg

Nach Informationen des kicker soll der FC Augsburg auf der Suche nach neuen Führungsspielern sein. Ein Kandidat: Marwin Hitz. In Dortmund sitzt der Schweizer nur auf der Bank, sein Vertrag läuft bis 2023. Deshalb könne sich der 34-Jährige eine Rückkehr durchaus vorstellen.

Allerdings: Im Tor steht mit Rafal Ginkiewicz bereits ein solider Bundesliga-Keeper. "Seit er in Augsburg ist, war und ist Rafal Gikiewicz ein wichtiger Rückhalt für uns. Daher sind wir absolut zufrieden mit ihm", sagte Stefan Reuter zuletzt im kicker: "Mit Gerüchten, die von außen herangetragen werden, weiß Rafal umzugehen. Er kennt die Wertschätzung von allen FCA-Verantwortlichen und genießt unser vollstes Vertrauen."

Das Fachmagazin schreibt nun aber, dass das Vertrauen in den Polen längst nicht so groß sein soll, wie Reuter skizziert.

BVB, News: Reus will Karriereende bei Borussia Dortmund

Marco Reus hat bei Borussia Dortmund noch Vertrag bis 2023. Und dann? Das weiß er selbst noch nicht, wie er Sky verriet. Gespräche mit dem BVB gebe es zwar, doch die sind "bis jetzt noch nicht weit fortgeschritten. Mit dem Laufe der Zeit wird man sehen, wie es weitergeht." Alles offen also?

Einen Wunsch hat der BVB-Kapitän dann doch: "Ich bin sehr froh bei Borussia Dortmund spielen zu dürfen, das ist ein Privileg. Wenn man seine Karriere hier beenden darf, macht man das sehr gerne und voller Stolz." Ein Abenteuer in der MLS schloss er dennoch nicht aus. "Man soll ja niemals nie sagen", antwortete der 32-Jährige auf die Frage danach.

Eines kann Reus aber versprechen: "Auf keinen Fall" werde er seine Karriere 2023 beenden. Im Sommer macht er sein zehntes Jahr bei den Dortmundern voll.

BVB, Gerücht: Wackelt der Adeyemi-Transfer?

Mit RB Salzburg sollen die Gespräche wegen eines Transfers von Karim Adeyemi gut laufen. Trotzdem aber wackelt der Wechsel des Angreifer zum BVB.

