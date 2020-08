BVB-Neuzugang Thomas Meunier erneuert Kritik an Ex-Verein PSG: "Mag nicht, wenn gelogen wird"

Hat Thomas Meunier seine Einsätze für PSG in der Champions League verweigert? Die Antwort auf diese Frage beschäftigt den Belgier immer noch.

BVB-Neuzugang Thomas Meunier hat seine Kritik an Ex-Verein erneuert. Außerdem verriet er, dass sein Wechsel zu bereits im Februar feststand.

Meuniers Ex-Klub PSG hatte den 28-Jährigen nicht mehr für die kommenden Spiele der nominiert, obwohl der BVB dem wohl unter Auflagen zugestimmt hätte. "Ich hätte gerne gespielt", sagte Meunier beim Dortmunder Training.

PSG-Sportdirektor Leonardo hätte sich allerdings nicht um eine Freigabe bemüht und anschließend erzählt, der Belgier wolle nicht mehr für PSG auflaufen. Daraufhin hatte er Leonardo scharf kritisiert. "Ich hatte das Gefühl, ich muss mich verteidigen. Ich mag nicht, wenn gelogen wird", rechtfertigte der BVB-Profi seine Kritik.

Meunier vom Dortmund-Stadion beeindruckt

Der Rechtsverteidiger verriet zudem, dass er bereits vor dem Champions-League-Hinspiel zwischen dem BVB und Paris am 18. Februar unterschrieben hatte.

Während der Partie sah er seine Entscheidung dann bestätigt. "Ich hatte Gänsehaut während des gesamten Champions-League-Spiels. Es war das erste Mal für mich, dass ich in so einem Stadion und vor so einer Atmosphäre gespielt habe. Hier in Dortmund sind viel mehr Zuschauer, alle standen und schrien. Ich dachte nur: Wow, hier bin ich nächstes Jahr", erklärte Meunier.

Sein ablösefreier Wechsel zum BVB wurde schließlich Ende Juni verkündet. Sein Vertrag bei der Borussia läuft bis Sommer 2024.