BVB will offenbar bei Morten Hjulmand von US Lecce ernst machen

Nach Bellinghams Abgang sucht der BVB neue Stars für das Mittelfeldzentrum. Morten Hjulmand ist dabei wohl ein heißer Kandidat.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat wohl großes Interesse am defensiven Mittelfeldspieler Morten Hjulmand von US Lecce. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Hjulmand wäre demnach wohl deutlich günstiger zu haben als Edson Alvarez, der ebenfalls als Nachfolger von Jude Bellingham in Dortmund gehandelt wird. Laut Bild fordert Ajax für Alvarez eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro.

Hjulmands Vertrag in Lecce läuft indes 2024 aus, der 23-jährige Däne spielt seit Januar 2021 für den italienischen Klub. Schon vor einigen Monaten war er mit dem BVB in Verbindung gebracht worden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der abgelaufenen Saison hat Hjulmand 35 Serie-A-Partien (vier Assists) für Lecce absolviert. Mit starken Leistungen hatte er dabei entscheidenden Anteil am Klassenerhalt der Süditaliener.

Hjulmand stammt aus der Jugend des FC Kopenhagen, war dann allerdings schon mit 19 Jahren zu Admira Wacker nach Österreich gewechselt. Nach zweieinhalb Jahren dort ging es Anfang 2021 für 170.000 Euro weiter zum damaligen italienischen Zweitligisten nach Lecce.

Für Dänemarks A-Nationalmannschaft wurde Hjulmand seit Sommer 2022 bereits mehrfach nominiert, auch aktuell steht er im Kader. Auf seinen ersten Länderspieleinsatz wartet er aber noch.