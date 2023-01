BVB: Thomas Meunier fällt mit einer Verletzung wochenlang aus

Schlechte Nachricht für Borussia Dortmund: Rechtsverteidiger Thomas Meunier hat sich verletzt und fällt erstmal aus.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist Borussia Dortmund muss erneut auf den belgischen Nationalspieler Thomas Meunier verzichten. Wie der Vizemeister am Samstag mitteilte, hat sich der Rechtsverteidiger im Training einen Muskelfaserriss zugezogen.

WIE GEHT ES WEITER? Ein Einsatz Meuniers im ersten Ligaspiel des Jahres gegen den FC Augsburg am 22. Januar erscheint unwahrscheinlich. Realistisch ist, dass er mehrere Wochen pausieren muss.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Meunier (31), der bei der WM in Katar mit Belgien bereits in der Gruppenphase scheiterte, war bereits vor dem Turnier länger ausgefallen - damals aufgrund eines Jochbeinbruchs. Er bringt es in dieser Saison auf 18 Pflichtspieleinsätze, in denen er eine Torbeteiligung sammelte.