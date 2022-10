BVB: Wochenlange Pause für Thomas Meunier nach Jochbeinbruch

Schlechte Nachricht für Borussia Dortmund: Rechtsverteidiger Thomas Meunier hat sich verletzt und fällt beim Bundesligisten länger aus.

Thomas Meunier von Borussia Dortmund fällt mit einem Jochbeinbruch länger aus. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag offiziell mit. Der Belgier hatte sich die Verletzung am Mittwochabend in der Zweitrundenpartie des DFB-Pokals bei Hannover 96 (2:0) zugezogen.

Meunier stand in der Startformation von Trainer Edin Terzic, musste dann aber nach rund einer Stunde das Feld aufgrund seiner Verletzung verlassen. Inzwischen ist er nach Vereinsangaben bereits erfolgreich operiert worden.

Meunier hofft auf die WM-Teilnahme mit Belgien

Wie lange genau Meunier ausfallen wird, ließ der BVB offen, der aber laut der offiziellen Mitteilung vor dem Beginn der WM-Pause Mitte November nicht mehr mit dem Defensivspieler rechnet. Meunier sei aber "voller Hoffnung, mit Belgien an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres teilnehmen zu können", schrieben die Dortmunder.

In der laufenden Saison stand Meunier bislang in sieben von zehn Bundesliga-Partien der Schwarz-Gelben in der Startelf.