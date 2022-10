Am Dienstag findet das Spitzenspiel BVB vs. Manchester City statt. Doch wer zeigt die Partie heute live – DAZN oder Amazon Prime? GOAL hat alle Infos.

In diesen Tagen gehen in der Gruppenphase der Champions League die Partien des 5. Spieltags über die Bühne. Dabei kommt es am Dienstag um 21 Uhr zum Kräftemessen von Borussia Dortmund und Manchester City. Der BVB brennt nach der Auswärtsniederlage von Mitte September auf Revanche.

Die Champions League bei DAZN ansehen: Hier könnt Ihr Euch anmelden

Zuvor und danach ging Borussia Dortmund vor eigenem Publikum gegen den FC Kopenhagen sowie beim FC Sevilla als Sieger vom Platz. Anschließend teilte das Team von Edin Terzic am 11. Oktober zu Hause mit den Andalusiern die Punkte. Doch auch Manchester City, das zuvor dreimal gewann, kam am 4. Spieltag nicht über ein Unentschieden hinaus. Denn: Die Elf von Pep Guardiola fuhr auf dänischem Terrain eine Nullnummer ein. Nun tritt Erling Haaland erstmals als Gegner im Signal-Iduna-Park an.

Heute steigt am 5. Spieltag in der Champions League die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Manchester City. Doch wer strahlt die Begegnung im Signal-Iduna-Park heute live aus – DAZN oder Amazon Prime? GOAL beantwortet Euch diese Frage.

BVB vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime? Die Eckdaten zum Spiel in der Champions League

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City Datum: Dienstag, 25. Oktober 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime? Die Champions League im TV

Seit der Saison 2021/22 gelten neue Ausstrahlungsrechte für die Champions League. Hierbei sicherte sich DAZN die Exklusivrechte für die überwiegende Zahl der Begegnungen in der Königsklasse. Zudem gilt für die Mehrzahl der anderen Spiele, dass sich ausschließlich Amazon Prime hierfür verantwortlich zeichnet. Überdies könnt Ihr nur das Finale im Free-TV mitverfolgen. Doch wer zeigt BVB vs. Manchester heute live – DAZN oder Amazon Prime?

So seht Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City heute live bei Amazon Prime

Am 5. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League liefert Euch Amazon Prime die Begegnung zwischen dem BVB und den Citizens ins Haus. Doch wenn Ihr die Partie im Signal-Iduna-Park heute live mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Die gute Nachricht daran ist, dass Ihr eine 30-tägige Testversion in Anspruch nehmen könnt. Anschließend stehen ein Jahresvertrag für 89,90 Euro und ein Monatsabo für 8,99 Euro zur Auswahl. Allerdings bietet Amazon Prime Studenten und Azubis einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent an. Hier erhaltet Ihr etliche weiterführende Infos.

Der Abschluss gelingt im Handumdrehen. Anschließend müsst Ihr als Smart-TV-Besitzer die Gratis-App herunterladen. Andernfalls könnt ihr den Fernseher mit Notebooks oder PCs koppeln. Hierfür benötigt Ihr ein HDMI-Kabel. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Borussia Dortmund vs. Manchester City in der Champions League:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

So seht Ihr die weiteren Spiele in der Champions League bei DAZN

Für alle Spieltage in der Gruppenphase der Champions League gilt, dass Ihr Euch mehrere Partien auf DAZN anschauen könnt. Hierbei bekommt Ihr sowohl um 18.45 Uhr als auch um 21 Uhr die Partien in voller Länge sowie in der Konferenz ins Haus geliefert. Das gilt unter anderem für das Heimspiel von RB Leipzig gegen Real Madrid, das ebenfalls um 21 Uhr beginnt.

BVB vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime? Die Champions League im LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt, könnt Ihr auf den LIVE-STREAM zurückgreifen. Denn: Genauso wie DAZN zeigt Amazon Prime sein komplettes Programm im Netz. Deshalb könnt Ihr den Kracher Borussia Dortmund vs. Manchester City mit einem angemessenen Internetanschluss von nahezu überall aus mitverfolgen.

Amazon Prime und DAZN: Diese Links benötigt Ihr heute für die Übertragungen der Champions League

Champions League heute LIVE auf Amazon Prime und auf DAZN: So läuft die Königsklasse im TV und LIVE-STREAM

25.10., 18.45 Uhr FC Sevilla – FC Kopenhagen DAZN 25.10., 18.45 Uhr FC Salzburg – Chelsea DAZN 25.10., 21.00 Uhr BVB (Borussia Dortmund) – Manchester City Amazon Prime 25.10., 21.00 Uhr Benfica – Juventus DAZN 25.10., 21.00 Uhr Paris Saint-Germain – Maccabi Haifa DAZN 25.10., 21.00 Uhr Celtic Glasgow – Schachtjor Donezk DAZN 25.10., 21.00 Uhr RB Leipzig – Real Madrid DAZN 25.10., 21.00 Uhr Dinamo Zagreb – AC Mailand DAZN

BVB vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime? Die Champions League im LIVE-TICKER

Zudem könnt Ihr mit dem LIVE-TICKER von GOAL stets zur Partie BVB gegen Manchester City am Ball bleiben. Hier könnt Ihr Euch zwischen dem Spiel im Signal-Iduna-Park und einer Konferenz entschließen. Auf jeden Fall bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

BVB vs. Manchester City heute live: DAZN oder Amazon Prime?

Im TV: Amazon Prime via Smart-TV Im LIVE-STREAM: Amazon Prime Im LIVE-TICKER: GOAL

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City? Die Aufstellungen zur Champions League

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund): Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck - Adeyemi, Can, Bellingham, T. Hazard, Reyna, Brandt – Moukoko.

Aufstellung Manchester City: Ortega Moreno - Stones, Ruben Dias, Aké, Joao Cancelo - Rodrigo, Mahrez, Gündogan - Alvarez, Haaland, Foden.